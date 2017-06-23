Астана. 23 июня. КазТАГ – Нургуль Жигер . Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил оказывать помощь оралманам при оформлении документов.

«У нас во всех странах есть посольства. Представительствам необходимо помочь в подготовке документов для тех, кто хочет вернуться на родину. Я поручаю это министерству иностранных дел. Так, на границе для таких казахов не будет сложностей. Не должно быть проблем с документами, после того как они вернутся на родину», — сказал Н.Назарбаев на пленарном заседании V всемирного курултая казахов в пятницу.

К примеру, как рассказал президент, у казахов из Китая возникают вопросы из-за судимости, есть проблемы из-за того, что люди не были вовремя зарегистрированы при рождении, нет данных о месте работы.