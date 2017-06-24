Казахстан и ООН разрабатывают Астанинский кодекс поведения при антитеррористических операциях

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Астана. 24 июня. КазТАГ — Эксперты ООН совместно с казахстанскими специалистами разрабатывают Астанинский кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций — это тот документ, который призван объединить усилия сторон, реально заинтересованных в борьбе с этой угрозой транснационального, глобального характера. Сейчас эксперты ООН работают вместе с казахстанской делегацией над этим документом. Он будет предложен на суд членов Совета безопасности ООН», — сказал К. Абдрахманов на Евразийском медиафоруме в Астане в субботу.

«В Астанинском кодексе, помимо попыток определить общий деноминатор, будем так говорить, по объединению усилий всех сторон (…) в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом мы также попытаемся сделать шаг в сторону того, чтобы во время проведения антитеррористических операций все страны исходили из единой общей позиции», — пояснил глава МИДа.

Напомним, ранее с предложением к государствам-членам ООН и Совбеза ООН о разработке кодекса поведения при проведении международных антитеррористических операций выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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