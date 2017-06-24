Петропавловск. 24 июня. КазТА Г — Первый фестиваль кумыса проходит в Петропавловске, передает корреспондент КазТАГ.

Как сообщила руководитель отдела внутренней политики городского акимата Динара Ракимжанова, из всех районов области на праздник привезли почти 800 литров этого целебного напитка.

«Больше всех – 200 литров кумыса – привезли из крестьянского хозяйства (КХ) «Аркалык» Мамлютского района», — сказала она.

В КХ «Аркалык» первыми в регионе 10 лет назад организовали промышленное производство кумыса. Глава хозяйства Нагашибай Барлубаев считает, что нужно возрождать традицию производства кумыса и чаще проводить такие мероприятия.

«Это лекарство, не напиток. Дрожжевая палочка в кобыльем молоке угнетает мембрану клетки палочки Коха. Если систематически пить кумыс, можно не бояться туберкулеза», — подчеркнул он.

В КХ «Аркалык» производят 35-40 тыс. литров кумыса в год. По словам Н. Барлубаева, проблем со сбытом нет – есть проблема с хранением.

«Это режимный продукт. Его можно хранить максимум неделю при температуре +2+4 градуса, иначе он свои целебные качества будет терять, ведь это натуральный продукт. В советское время срок хранения по ГОСТу был 72 часа. Это сложное производство, очень щепетильное, сезонное. После нового года массовое производство кумыса прекращается», — пояснил руководитель хозяйства.

Он напомнил, что на территории Азии кумыс культивируется с древних времен.

«По результатам раскопок на территории от Астаны до нашего Аккайынского района еще 3-5 тысяч лет назад был кумыс. В ботайских раскопках нашли признаки кумыса. В советское время этот напиток был в почете, а вот в годы независимости резко поменялась ситуация – на селе его почти не стало. Последние 5-6 лет все налаживается, в окрестностях Петропавловска есть несколько небольших ферм, где доят кобыл – в Мичурино, в Озерном, в Петерфельде. Конечно, он разного качества, но главное – им начали заниматься», — отметил Н.Барлубаев.

Напомним, идея проведении кымызфеста в Петропавловске принадлежит молодежному общественному объединению «Қызылжар жастары».

Начался праздник с конного карнавала. Затем гостей ждут конкурсы по приготовлению бесбармака и кумыса. В рамках фестиваля проходит также народная ярмарка, где можно увидеть изделия местных умельцев из дерева, кожи, кости и других материалов. В завершение праздника состоится турнир по национальной игре «Сақа».