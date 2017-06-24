Назначен председатель правления нацхолдинга «Зерде»

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Астана. 24 июня. КазТАГ — Председателем правления нацхолдинга «Зерде» назначен Руслан Енсебаев, следует из сообщения на сайте премьер-министра РК.

«Приказом министра информации и коммуникаций РК Д. Абаева Енсебаев Руслан Сатбекович назначен на должность председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», — говорится в сообщении.

36-летний Р. Енсебаев до этого назначения занимал должность главного директора по трансформации и кадровой политике АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

Ранее он работал в РГП «Центр информатизации финансовых систем», АО «Национальные информационные технологии», АО «НИХ «Зерде». 

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