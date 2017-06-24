Нефтяной рынок показал худшую полугодовую динамику за 20 лет из-за трейдеров, разочаровавшихся в пакте ОПЕК

Алматы. 24 июня. КазТАГ — Нефтяные трейдеры игнорируют новости, которые могут повысить цены на нефть, в результате нефтяной рынок показал худшую полугодовую динамику за 2 десятилетия, сообщает Reuters.

«Нефтяные трейдеры предпочли игнорировать новости, которые могут повысить цены, включая сообщение о долгожданном снижении запасов сырья в США в среду, и вместо этого сосредоточились на контраргументах, таких как устойчивое перенасыщение рынка. В результате нефтяной рынок показал худшую полугодовую динамику за два десятка лет, что сигнализировало об отказе признавать эффективность пакта ОПЕК и поддерживать желание картеля продлить сокращение добычи», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

«Пообещав в мае «во что бы то ни стало» поддержать мировые цены на нефть, лидер ОПЕК Саудовская Аравия не ожидала, что уже через месяц рынок проверит ее решимость. За 20 дней после того, как Организация стран-нефтеэкспортеров договорилась о продлении пакта, цены на нефть снизились на 18%», — упоминается в сообщении.

При этом отмечается, что, судя по всему, члены картеля решили не спешить с более активным сокращением добычи, несмотря на перенасыщение рынка.

Так, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и другие министры и должностные лица стран ОПЕК говорят, что картель не будет спешить с увеличением объемов сокращения добычи с текущих 4% в попытке остановить падение цен.

«По их словам, группа, скорее, подождет, пока нынешние договоренности о сокращении добычи совместно с не входящей в ОПЕК Россией не приведут, наконец, к снижению мировых запасов в течение третьего квартала, в котором обычно наблюдается высокий спрос на нефть», — указано в информации.

Источники в ОПЕК и России сообщали Reuters в этом месяце, что нет никаких особых признаков того, чтобы группа готовилась предпринять какие-то экстраординарные меры в преддверии встречи министерского комитета по мониторингу за добычей в конце июля.

«Мы ведем переговоры с членами ОПЕК, чтобы приготовиться к новому решению, но принятие решений в этой организации весьма трудно, поскольку любое решение будет значить сокращение добычи для ее членов», — заявил в среду министр нефти Ирана Бижан Зангане.

По информации аналитиков, трейдеры и инвесторы повысили шансы на то, что давление на котировки сохранится.

США не участвуют в соглашении о сокращении добычи и, как ожидается, увеличат производство сланцевой нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки, что составляет почти 10% нефтедобычи страны.

«Если ОПЕК не усилит сокращения или не произойдет крупного, неожиданного сбоя добычи, цены останутся низкими», — приводится мнение Ойстина Берентсена из Strong Petroleum.

«Усиление сокращений может остановить снижение цен, но ОПЕК должна принять реальные меры, а не просто говорить об этом», — считает Грег Маккенна из AxiTrader.

Источники в ОПЕК ранее сказали, что одним из вариантов действий может быть включение в пакт Нигерии и Ливии после резкого роста добычи в этих странах в последние месяцы. Пока они освобождены от участия в сокращении добычи.

По мнению аналитиков, члены ОПЕК учитывают свои ошибки прошлых лет.

Так, Саудовская Аравия, где затраты на добычу одни из самых маленьких в мире, неоднократно говорила, что учится на своих прошлых ошибках, имея в виду резкое сокращение производства в 1980-х годах для поддержки цен, в результате которого Эр-Рияд уступил долю рынка конкурентам.

Саудовские чиновники ранее сказали крупнейшим независимым нефтяным компаниям США, что им не стоит полагать, что ОПЕК усилит сокращение добычи для того, чтобы компенсировать растущее производство в Америке.

Помимо добычи конкурентов, ОПЕК нужно пристально следить за глобальным спросом, считают аналитики.

«В то время как основные прогнозы, в том числе Международного энергетического агентства, указывают на устойчивое 1,5%-ное ускорение спроса в следующем году, наметились признаки замедления показателя в ключевых азиатских центрах — Китае и Индии, которые в последние годы стали локомотивами роста спроса», — заключается в сообщении.