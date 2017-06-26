Найденные под Калининградом останки советского солдата захоронены на его родине в Акмолинской области

Кокшетау. 26 июня. КазТАГ — Торжественная церемония погребения состоялась на родине советского солдата, пропавшего без вести 72 года назад, передает корреспондент КазТАГ.

Останки советского солдата, призванного на фронт в 1942 году, были обнаружены на территории Калининградской области. Уроженец Енбекшилдерского района Камаш Бекмухамбетов был сыном местного муллы Бекмухамбета Камысбаева, объявленного врагом народа и расстрелянного в 1937 году. По данным российской поисковой группы, 25-летний К. Бекмухамбетов был призван в августе 1942 года из города Степняк Акмолинской области. В марте 1945 года он был объявлен без вести пропавшим.

Между тем, по данным поисковиков Калининградской области РФ, сын «врага народа» отважно защищал родину и был представлен к наградам. Как следует из официального письма родственникам воина, останки гвардии рядового К.Бекмухамбетова были идентифицированы по ордену «Красная Звезда» за №1051216 и медали «За боевые заслуги» за №1518256.

Останки солдата переданы его родственникам. Церемония погребения состоялась на родине солдата в с.Уленты Ерейментауского района Акмолинской области. Он похоронен рядом с матерью Сагилой, которая скончалась в 1975 году, так и не дождавшись вестей о пропавшем сыне.