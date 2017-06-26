Капитан полиции погиб на посту под колесами грузовика в Алматы

Алматы. 26 июня. КазТАГ — Старший инспектор СОБР ДВД Алматы, капитан полиции Жандос Нургазиев погиб под колесами грузовика на посту полиции на 3-м км автодороги Алматы-Капшагай, сообщила пресс-служба городского ДВД.

Как уточняется в пресс-релизе, трагедия произошла в понедельник около 16.50.

«Водитель автомашины «МАЗ-642208» гр. Б. 1987 года рождения, следуя на юг, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на находившегося на посту полицейского, который, к сожалению, от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в распространенном сообщении.

Факт ДТП зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч.3 УК РК. Расследование ведет управление дознания ДВД Алматы.

31-летний капитан полиции Ж.Нургазиев в органах внутренних дел служил с 2009 года. Был женат, воспитывал 2-х детей.