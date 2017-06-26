Пожар многоэтажки в элитном районе Алматы потушен

Алматы. 26 июня. КазТАГ — Две квартиры пострадали в результате пожара в элитном районе Алматы; пожар ликвидирован, сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

«26 июня в 08.57 на пульт «101» ДЧС Алматы поступила информация о горении балкона на 6 этаже 12 этажного жилого дома по адресу: Медеуский район, мкр. Самал-1, д. 23. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 09.05», — сказала С. Баймухамбетова в понедельник.

По ее словам, к моменту прибытия пожарных открытым пламенем горел балкон на 6 этаже с переходом огня на балкон 7 этажа.

«Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Пожарным пришлось тушение очага пожара вести одновременно со спасением людей. Всего эвакуированы 60 человек, из них 12 детей. От теплового воздействия пострадали квартиры 30, 37», — добавила она.

Пожар ликвидирован в течении получаса в 09.37. Площадь пожара составила 16 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.