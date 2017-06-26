Новый успех лучшей шахматистки страны, казахстанская пятиборка в «топ-10» финала Кубка мира, сборная по водному поло – 6-я в Мировой лиге и футбольные клубы РК накануне старта в еврокубковых турнирах

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Шахматы: Динара Садукасова завоевала путевку на чемпионат мира

В Ташкенте завершился зональный турнир для шахматистов стран Центральной Азии. Женщины оспаривали единственную путевку на чемпионат мира 2018-го, а мужчины – две вакансии на Кубок мира 2017-го.

В женских соревнованиях фаворитом изначально считалась наша Динара Садуакасова (35-я в рейтинг-листе FIDE), которая имела самый высокий личный рейтинг среди всех участниц. Она и стала победительницей, однако пришлось ей очень непросто. Перед заключительным 9-м туром у нее было 7 очков из 8 возможных (шесть побед и две ничьи) – вроде бы отличный турнирный график. Но лидировала не она, а узбечка Гульрухбегим Тохирджонова, которая одержала семь побед при одной ничьей (как раз в партии с Садуакасовой) – 7,5 очка. То есть судьба первого места была в руках узбекской шахматистки. Но в последний день турнира она не смогла выиграть у нашей Асель Серикбай – ничья. А Динара тем временем приплюсовала себе «единичку». В итоге она набрала одинаковое количество очков с Тохирджоновой, но по дополнительным показателям заняла 1-е место. Таким образом, Садуакасова завоевала путевку на чемпионат мира, который станет для нее вторым. Напомним, что ее дебют на ЧМ состоялся в начале нынешнего года.

В мужском турнире главные наши надежды были связаны с Петром Костенко. После семи туров он лидировал вместе с Мухаммадом Хусейнходжаевым из Таджикистана. У них было по 5,5 очка – на пол-очка больше, чем у рейтинг-фаворита Жахонгира Вахидова из Узбекистана. Именно с последним играл в предпоследнем туре казахстанец – и проиграл. А в заключительный день он свел свою партию вничью и в итоге с 6 очками стал третьим. А первые два места заняли Вахидов и Хусейнходжаев, набравшие соответственно 7 и 6,5 очка.

Стрельба из лука: на сей раз выступили скромно

В Солт-Лейк-Сити (США) прошел третий этап Кубка мира. Мужская сборная Казахстана, которая на двух предыдущих стартах становилась автором громких сенсаций («золото» в командном первенстве на первом этапе, «серебро» на втором) и поднялась на 3-ю позицию (!) в мировом рейтинге, на сей раз показала скромный результат.

В квалификации наши парни стали 9-ми (среди 22-х сборных) и попали в число 16 команд, получивших право участвовать в «олимпийской пульке» — дуэльных поединках «на вылет». В 1/8 финала их соперниками стали россияне. Наша троица (Ойбек Сайдиев, Султан Дузельбаев и Санжар Мусаев) проиграла им всухую – 0:6. И в этом не было ничего удивительного: россияне в этот день стреляли просто великолепно. Например, в следующем раунде они одолели главных фаворитов – многократных олимпийских чемпионов из Южной Кореи (до этого уверенно, с большим отрывом выигравших квалификацию), а затем разгромили малазийцев и вышли в финал. Поединок за «золото» между сборными России и Тайпея должен был состояться несколько часов назад, когда у нас была ночь.

В женском командном первенстве наши девушки, показав 15-й результат в квалификации, вышли в 1/8 финала на соперниц из Тайпея (3-я позиция в мировом рейтинге) и ожидаемо проиграли им – 0:6. Последние затем тоже дошли до финала

Теперь что касается личного первенства. В квалификации хорошо выступил Дузельбаев (9-й результат), но в «олимпийской пульке» он, преодолев два круга, проиграл в 1/16 финала. Как и Денис Ганькин. В итоге они попали в число участников, поделивших 17-32 места. В женских соревнованиях лучшая из наших девушек, Фарида Тукебаева, остановилась в 1/32 финала.

Современное пятиборье: Елена Потапенко – 9-я в финале КМ

В столице Литвы прошел финал Кубка мира. К участию в нем были допущены 36 лучших пятиборцев-мужчин и столько же женщин по итогам предыдущих этапов КМ. От Казахстана в Вильнюс поехали трое.

Успешно выступила наша единственная представительница в женских соревнованиях Елена Потапенко, которая сумела занять высокое 9-е место. Она неплохо фехтовала (10-й результат среди всех участниц), отлично проплыла в бассейне (4-й), а вот при преодолении препятствий на лошади допустила несколько ошибок (23-й). В заключительном виде – комбинации (кросс со стрельбой из пистолета) – Елена смогла показать результат, необходимый для того, чтобы попасть в «топ-10». А призовую тройку составили Тамара Алексеева из Венгрии, олимпийская чемпионка 2012-го Лаура Асадаускайте из Литвы и россиянка Гульназ Губайдуллина.

В мужских соревнованиях Казахстан представляли двое – Владислав Сухарев и Павел Ильяшенко, которые заняли соответственно 22-е и 25-е места. А на пьедестал почета поднялись итальянец Валентин Прадес, украинец Павло Тимошенко и поляк Ярослав Свидерски.

Футбол: через несколько дней старт в еврокубковых турнирах

На минувшей неделе состоялась жеребьевка стартовых раундов квалификации европейских клубных турниров сезона 2017/18.

За выход в групповой этап Лиги чемпионов от Казахстана поборется «Астана». Она начнет со второго квалификационного раунда, а ее соперником будет «Спартак» из Юрмалы (Латвия). Первый матч состоится 11 июля в столице нашей страны, а ответный – спустя неделю в городе на берегу Рижского залива.

Во втором по престижности клубном турнире Европы примут участие три казахстанские команды. Все они начнут с первого раунда квалификации. 29 июня «Кайрат» будет принимать «Атлантас» из Клайпеды (Литва), а «Иртыш» тоже в родных стенах встретится с клубом «Дунав» из Болгарии. На следующий день, 30 июня, «Ордабасы» сыграет в гостях с «Широки Бриег» (Босния). Ответные матчи – 6 июля.

Надо сказать, что за последние годы Казахстан поднялся довольно высоко в таблице коэффициентов УЕФА, которая отражает результаты выступлений команд в еврокубковых турнирах и соответственно уровень национальных чемпионатов. Сейчас Казахстан замыкает первую половину этой таблицы (27-е место среди 54-х стран), опережая, в частности, Сербию, Норвегию, Венгрию, Словакию, Ирландию… Из республик бывшего СССР выше нас располагаются Россия, Украина, Беларусь и Азербайджан.

Футбол: «Астана» и «Кайрат» отрываются от остальных

В субботу и воскресенье состоялись матчи 17-го тура чемпионата Казахстана.

«Ордабасы» – «Кайрат» 0:2. Этот поединок считался центральным в туре, ведь встречались команды из лидирующей тройки. Однако хозяева, как показалось, не настроились на игру. Уже к 20-й минуте они пропустили два мяча, один из которых на свой счет (уже 14-й в нынешнем первенстве) записал лучший снайпер премьер-лиги Жерар Гоу. Интрига в матче могла возродиться на 75-й минуте, однако футболист «Ордабасы» не реализовал пенальти.

«Астана» – «Окжетпес» 3:0. До перерыва гости (хотя они тоже проводят домашние матчи в столице) мало в чем уступали лидеру первенства, но на второй тайм их уже не хватило. Последний гол в ворота «Окжетпеса» забил Джуниор Кабананга (для него уже 13-й в нынешнем чемпионате), который опять вплотную приблизился к Гоу в споре лучших бомбардиров.

«Иртыш» – «Кайсар» 1:0. Павлодарская команда одержала в родных стенах натужную победу. В середине второго тайма она получила право на пенальти, а вскоре оказалась еще и в численном большинстве (с поля удалили игрока «Кайсара»). Эти два обстоятельства и принесли ей три очка.

«Тобол» – «Шахтер» 1:2. Неожиданный результат: команда, занимающая 5-ю строчку в турнирной таблице, дома проиграла одному из аутсайдеров. Впрочем, в последнее время костанайский клуб заметно сдал, тогда как карагандинский, напротив, выходит из кризиса.

«Атырау» – «Актобе» 2:0. Игра была в общем-то равной и катилась к нулевой ничьей, однако в последние десять минут хозяева сумели забить два безответных мяча. «Актобе», который еще несколько лет назад был лучшей командой страны, потерпел шестое поражение подряд и является главным кандидатом на вылет из премьер-лиги.

«Акжайык» – «Тараз» 2:2. Уральцы лишь в самом конце матча сравняли счет, причем сделали это с пенальти.

Турнирное положение: «Астана» – 42 очка (после 18 игр), «Кайрат» – 40 (19), «Ордабасы» – 35 (19), «Иртыш» – 31 (19), «Тобол» – 25 (18), «Кайсар» – 19 (17), «Атырау» – 17 (16), «Тараз» – 17 (17), «Окжетпес» и «Шахтер» – по 15 (16), «Акжайык» – 14 (16), «Актобе» – 9 (15).

Водное поло: сборная Казахстана – 6-я в Мировой лиге

В Рузе (Московская область) прошел суперфинальный турнир Мировой лиги среди мужских команд. В нем приняли участие 8 сборных. Вначале они были разделены на два квартета. Казахстанцы попали в группу «А» вместе с итальянцами, американцами и сербами.

В стартовом матче наши ватерполисты проиграли соперникам с Балкан – 7:15 (самым результативным в составе сборной Казахстана стал Мурат Шакенов, забросивший в ворота соперников 3 мяча). Затем они уступили команде США – 10:14 (Рустам Укуманов – 3), а в заключительной игре группового этапа потерпели поражение от итальянцев – 6:14 (Роман Пилипенко и Евгений Медведев – по 2).

Заняв последнее место в своем квартете, казахстанцы в 1/4 финала встретились с победителями группы «В» хорватами и не смогли оказать им достойного сопротивления – 3:15 (Шакенов – 2). А первую свою победу они одержали в мини-турнире за 5-8 место. Их матч с австралийцами завершился вничью – 8:8 (Укуманов – 4), а в серии пенальти наши ребята оказались точнее – 4:3. В другом матче этого же мини-турнира россияне таким же образом одолели японцев – 12:12, по пенальти – 6:5. Итак, в поединке за 5-е место сборная Казахстана встретилась с командой России. Равной борьбы не получилось: наши ватерполисты проиграли со счетом 4:11.

Итоговое положение: 1.Сербия. 2.Италия. 3.Хорватия. 4.США. 5.Россия. 6.Казахстан. 7.Австралия. 8.Япония.

Тяжелая атлетика: на юниорском ЧМ наши были статистами

Лишь двух спортсменов делегировал Казахстан на чемпионат мира среди юниоров, который завершился вчера в Токио. А ведь прежде на подобных турнирах от нашей страны выступало много штангистов, которые становились чемпионами, призерами. То ли способных молодых тяжелоатлетов стало меньше, то ли сказываются последствия недавних допинговых скандалов, то ли существуют какие-то другие причины, но в любом случае ситуация не совсем понятная…

В мужской весовой категории до 77 кг казахстанец Михаил Макеев стал 9-м, проиграв победителю в сумме двух упражнений почти 40 кг. Участвовавшая в соревнованиях девушек Айгерим Аулбек (до 53 кг) заняла 13-е место, тоже уступив очень много призерам.

Чемпионат прошел под знаком преимущества сборной Китая, которая завевала 7 золотых медалей из 16 возможных. Отметим также успех наших соседей-узбеков, которые увезли из Токио одно «золото» и одно «серебро», причем Фарходбек Собиров стал чемпионом в категории до 94 кг (которая долгое время считалась казахстанской) с очень приличным результатом в сумме – 390 кг.

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