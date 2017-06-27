Компьютерный вирус атаковал ряд крупных компаний России и Украины

Алматы. 27 июня. КазТАГ — Атаке вируса-шифровальщика Petya подверглись ряд крупных компаний в России и Украине, сообщает ТАСС.

По информации компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений, вирус блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

«Масштабная атака на компании в России и на Украине была зафиксирована в районе 14.00 мск. В сообщении Group-IB говорится, что вирус распространяется в локальной сети так же, как известный вирус WannaCry. Специалисты компании установили, что недавно вирус Petya использовала группа Cobalt с целью скрыть следы целевой атаки на финансовые учреждения», — говорится в сообщении.

Среди жертв кибератаки оказались сети «Башнефти», «Роснефти», Mondelеz International, Mars, Nivea, TESA. Также сообщается, что вирус атаковал компьютеры правительства Украины, магазины «Ашан», Приватбанк, операторов связи «Киевстар», LifeCell, «Укртелеком».

Аэропорт «Борисполь», предположительно, также подвергся хакерской атаке. Кроме того, жертвами кибератаки оказались украинские компании «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и «Днепровская электроэнергетическая система», отмечает Group-IB.

Напомним, последний раз крупная атака на компьютерные системы российских компаний и госучреждений была зафиксирована 12 мая. Атака была в рамках масштабной операции неизвестных хакеров, которые при помощи вируса WannaCry «напали» на компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России.

За расшифровку данных злоумышленники требовали от каждой жертвы заплатить по $600 в биткоинах.