Ряд районов Астаны останется без электричества 28-29 июня

Астана. 27 июня. КазТАГ — В некоторых районах Астаны ожидается плановое отключение электричества, следует из сообщения пресс-службы столичного акимата.

«28 июня с 09.00 до 13.00 электроэнергии не будет по ул. Лермонтова, ул. Павлова, пер. Сенной, пер. Култеген, ул. Сырдарья, ул. Алимжанова, ул. Панфилова, ул. Джангильдина, ул. Сейфуллина, ул. Новостроительная, ул. Княгинина, ул. Космонавтов и с 14:30 до 18:00 – по ул. Тайбекова, ул. Мендешева», — говорится в сообщении во вторник.

«Также ожидается отключение электричества по ул. Досмухамедулы, ул. Алпамыс батыра, с 09.00 до 18.00 – по ул. Жансугурова, 4, 4/3, 6/2, ул. Толстого, пер. Култобе, ул. Вишневское шоссе-3, пр. Абылай хана, 19, 19/2; с 09.00 до 11.30 – в п. Пригородный, ул. Акселеу; с 15.00 до 17.00 – по ул. Жубанова, 10; с 09.30 до 17.30 – по ул. Окжетпес, ул. Атакент, ул. Шубина, пер. Байсеитовой, ул. Джалиля, ул. Тамшалы, ул. Жарокова, ул. Маралсай, ул. Когам, ул. Желдырме, ул. Чехова, ул. Кутузова, ул. Атбасарская, ул. Карталинская, ул. Рауан, пер. Сумбе, ул. Талапкерская», — перечисляется в информации.

28–29 июня электроэнергия будет отключена с 09.00 до 18.00 по ул. Мусрепова, 2, 2/1, 2/2, 4/2.