Обеспечит ли Китай Казахстану и его соседям по региону решающую военную поддержку людскими ресурсами перед лицом растущей исламистской воинственности?!

Осуществление проекта «Пояс и Путь» на фоне нарастающей активизации деятельности воинствующих исламистов у южных границ региона может лишь все больше и больше актуализировать такую постановку вопроса

Издание India Today опубликовало статью Ананта Кришнана под названием «Send troops to Pakistan: Chinese internet users vent anger over killings» — «Отправить войска в Пакистан: китайские пользователи Интернета открыто выражают свое негодование по поводу убийств».

В предисловии к ней говорится так: «8 июня представители группировки ИГИЛ заявили о похищении двух молодых китайцев, которые, как сообщается, работали преподавателями языка, неподалеку от Кветты в Белуджистане, и сообщили что они убили Ли Цзыняна и Мэн Лиси».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Похищение и предполагаемое убийство двух молодых китайцев в Белуджистане вызывает среди китайских пользователей социальных сетей бурную реакцию в виде гневных призывов к возмездию даже в тех условиях, когда китайское правительство не особенно акцентирует внимание на этом инциденте, исходя из стратегических соображений касательно своего «всепогодного союзника» Пакистана.

«Китайские пользователи Интернета даже требуют от властей своей страны принятия мер вплоть до отправления войск в Пакистан с целью задержания и привлечения похитителей к ответственности, — сообщила в воскресенье газета South China Morning Post. – Такая реакция наблюдается, несмотря даже на то, что официальный Пекин дал государственным СМИ указание не драматизировать этот инцидент».

Сайт телеканала CNN опубликовал материал Майкла Кларка под названием «Executions in Pakistan: Is ISIS targeting China?» — «Казни в Пакистане: Является ли Китай объектом атаки Исламского Государства?».

Далее уже в самом материале излагается следующее: «Гибель двух китайских граждан в Пакистане свидетельствует о том, что по мере роста стратегического и экономического влияния Пекина будут также нарастать угрозы в отношении интересов Китая.

В ряду таких угроз теперь находится группировка ИГИЛ, которая заявила, что она казнила эту пару, находившуюся в провинции Белуджистан по деловым визам. В первоначальных сообщениях говорилось, что они являлись учителями. Недавно Пакистан заявил, что они были миссионерами.

Хотя Китай часто заверяет, что он выступает против терроризма, осуществляемого такими группировками, как Аль-Каида или ИГИЛ, эта позиция не подкрепляется конкретными делами на международной арене – официальный Пекин не спешит включаться в борьбу против террористических сил, проводимую международными альянсами в Афганистане или на Ближнем Востоке.

Такая позиция теперь начинает казаться все более и более несостоятельной.

В 2014 году лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади напрямую отождествлял Китай с Израилем, Индией и США в качестве угнетателя мусульман».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. 4 июля 2014 года лидер Исламского Государства Абу Бакр аль-Багдади назвал Китай первым среди 20 государств, попирающих права мусульман. Он призвал китайских мусульман присягать ему на верность. Группировка ИГИЛ открыто заявила свои притязания на китайскую провинцию Синьцзян. Можно сказать, Исламским Государством война Китаю уже объявлена. Но ему до Поднебесной добраться далеко, так что оно между тем может предпринимать действия, направленные на подрыв китайских интересов в Пакистане, а еще в других странах с преимущественно мусульманским населением. В частности – в Казахстане и Кыргызстане.

Государства Центральной Азии, за исключением, быть может, Узбекистана, являются совсем небольшими по численности населения и людским ресурсам в качестве военно-мобилизационных резервов по сравнению с тем же Пакистаном. Там, к примеру, китайская сторона, выигравшая тендер на строительство плотины Нилам-Джелам, поставила условием то, чтобы безопасность этого объекта по ходу осуществления работ на нем обеспечивался 10-тысячным воинским контингентом. В Казахстане же сухопутные войска в целом имеют всего под ружьем 47 тысяч человек. И это на всю огромную территорию, в 4,5 раза превышающую площадь Пакистана. Дефицит ресурсов обеспечения безопасности на случай осложнения обстановки усилиями третьих сил, как говорится, налицо.

Государства Центральной Азии слабы, слишком зависимы от поддержки извне и, соответственно, уязвимы для постороннего вмешательства. Свыше полутора десятилетия тому назад аналитик Теодор Карасик из RAND Corporation, исследовательской структуры, считающейся одним из «мозговых трестов» правительства США, в своем труде под названием «The Chinese Solution for Central Asia’s Manpower Problems» — «Китайское решение проблемы человеческих ресурсов для Центральной Азии» писал так: «Поскольку как Казахстану, так и России предстоит будущее с все более уменьшающимся и все менее здоровым населением, сомнительно, что их вооруженные силы будут хотя бы даже после реформ готовы противостоять растущей исламской воинственности. В настоящее время только Китай с его огромным и здоровым, но, однако, стареющим народонаселением и нуждой в относительно недоступных ресурсах Центральной Азии может в грядущем обеспечить решающую военную поддержку людскими ресурсами». По его мнению, слабые соседи, нездоровые государства и возрастающее исламское повстанчество гарантируют вовлечение Китая в обеспечение безопасности по всей Центральной Азии, в том числе, разумеется, и в Казахстане. Осуществление проекта «Пояс и Путь» на фоне нарастающей активизации деятельности воинствующих исламистов у южных границ региона может явиться лишь катализатором такого варианта развития событий.

