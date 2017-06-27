Получение услуг в любом органе госдоходов РК без привязки налогоплательщика к месту регистрации внедрят в 2017 г.

Астана. 27 июня. КазТАГ – Получение услуг в любом территориальном органе государственных доходов без привязки налогоплательщика к месту регистрационного учета планируется внедрить повсеместно в Казахстане в 2017 году, сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.

«С апреля 2016 года в целях оптимизации и упрощения процедур получения госуслуг в трех областях — Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской — проводится пилотный проект по внедрению экстерриториального принципа. Данный принцип предусматривает возможность получения услуг в любом территориальном органе госдоходов без привязки налогоплательщика к месту регистрационного учета. В этом году мы планируем распространить этот положительный опыт на весь Казахстан», — сказал Б. Султанов на отчетной встрече перед населением во вторник.

По его словам, в прошлом году для удобства налогоплательщиков запущен механизм онлайн-передачи банками второго уровня информации об уплате налоговых и таможенных платежей через платежный шлюз «электронного правительства» и налажено информационное взаимодействие в части направления и отзыва инкассовых распоряжений, получения сведений о движении денег по банковским счетам.

«Совместно с министерством информации и коммуникаций на базе call-центра «1434» запущен пилотный проект по предоставлению консультаций в сфере налогового и таможенного администрирования в круглосуточном режиме», — отметил министр.

Для стимулирования добросовестного бизнеса и приоритетных отраслей в таможенном контроле внедрен «зеленый коридор» для отдельных категорий предпринимателей, таких как крупные налогоплательщики и товаропроизводители, инвесторы и уполномоченные экономические операторы, иные субъекты, добросовестно соблюдающие законодательство.