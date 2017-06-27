Астана. 27 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров. Сетевые издания блогеров в Казахстане будут регулироваться законодательством по вопросам информации, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

«Блогеры считаются просто гражданами. И несмотря на то, что есть блогеры, имеющие аудиторию больше, чем некоторые казахстанские СМИ, госзаказ им предоставляться не будет. Мы хотели блогеров приравнять к журналистам или к так называемым сетевым изданиям, но общественность была против, поэтому мы эту норму убрали», — сказал Д. Абаев на презентации проекта закона в мажилисе во вторник.

В то же время он отметил, что любые сетевые издания, создаваемые теми же блогерами, которые зарегистрированы в Казахстане, будут регулироваться нормами законопроекта по вопросам информации и коммуникаций.

«Так называемые паблики в социальных сетях не регулируются этим законом. И на данном этапе мы видим только одно — мы будем работать с админами, руководителями этих пабликов, чтобы они убирали противоправный контент, который будет публиковаться на территории Казахстана», — уточнил министр.