Алматы. 27 июня. КазТАГ — Почти в Т100 млн обойдется опорожнение моренных озер в горах Алматы, сообщила пресс-служба ДЧС города.

«Из республиканского бюджета, согласно утвержденного плана финансирования АГЭУ ГУ «Казселезащита», в 2017 году на опорожнение моренных озер выделено 90 млн 76 тыс. тенге. В 1,5 раза больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении во вторник.

Кроме того, из местного бюджета выделено еще Т13 млн на приобретение 10 жилых модулей для высокогорных гидропостов.

Стоит отметить, что согласно данным РГП «Казгидромет», в текущем году температурный фон высокогорных зон Иле-Алатауского хребта несколько оттянул селеопасный период, тогда как в прошлом году он был начат 30 мая.

«В этой связи составлен график работ по опорожнению 9-ти моренных озер, где с 15 июня открыты 8 высокогорных сезонных постов и 9 постоянных в бассейнах рек Аксай, Каргалы, Улкен и Кiшi Алматы», — добавили в ДЧС.

Между тем, для доставки насосных установок, сифонных труб и миниэкскаваторов в разобранном виде будет задействована авиация КЧС.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Алматы расположены 36 моренных озер, 17 из которых определены как прорывоопасные. При этом наибольшую опасность в текущем году представляют 9 озер.