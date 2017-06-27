Астана. 27 июня. КазТАГ — Оксана Скибан. В Казахстане разрабатывают концепцию развития туристической зоны Байконура, сообщил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.
«Нами изучен опыт космического туризма в США, аналога космодрома Байконур, который ежегодно посещает около 3 млн туристов. В соответствии с вашим поручением уже подготовлена вместе с Роскосмосом концепция создания развлекательной туристской зоны «Байконур», — сказал К. Кушербаев на заседании правительства во вторник, отчитываясь перед главой кабмина.
По его словам, в целом концепция одобрена на межправительственной комиссии.
«Соответствующее предложение мы внесли в проект концепции по развитию туризма РК до 2023 года. Конечно, у нас это не кластер, а развлекательная туристская зона, объем поменьше, но мы туда включаем еще и комплекс Коркыт ата, озеро Камбаш и другие объекты культурного наследия. Уже около 10 туристических компаний работают по этой концепции. Поэтому просил бы вас включить создание развлекательной туристской зоны Байконур в план мероприятий по реализации концепции», — обратился он к главе правительства Бакытжану Сагинтаеву.comments powered by HyperComments