Астана. 27 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . В Казахстане разрабатывают концепцию развития туристической зоны Байконура, сообщил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.

«Нами изучен опыт космического туризма в США, аналога космодрома Байконур, который ежегодно посещает около 3 млн туристов. В соответствии с вашим поручением уже подготовлена вместе с Роскосмосом концепция создания развлекательной туристской зоны «Байконур», — сказал К. Кушербаев на заседании правительства во вторник, отчитываясь перед главой кабмина.

По его словам, в целом концепция одобрена на межправительственной комиссии.