В мажилисе презентовали поправки по вопросам информации и коммуникаций

Астана. 27 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев презентовал депутатам мажилиса парламента законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникации».

«В целом проект закона направлен на обеспечение правового регулирования общественных отношений в области СМИ, телерадиовещания, информатизации и связи. В нем содержится более 200 поправок, предусматривается внесение изменений и дополнений в 4 Кодекса и 12 законов», — сказал Д. Абаев во вторник.

По его словам, за время работы над законопроектом были получены многочисленные обращения от общественных объединений, СМИ и простых граждан. В результате из более 200 предложений 70% были учтены и отражены в документе.

Также министр рассказал о ключевых нормах проекта закона. По его словам, «в действующем законодательстве недостаточно четко был прописан порядок досудебного разрешения споров в рамках опровержения опубликованной в СМИ информации». Он добавил, что зачастую после публикации в СМИ порочащих честь и достоинство сведений, бремя доказательства обратного ложится на гражданина. Как отметил министр, «в данный процесс должны быть вовлечены обе стороны».

Д. Абаев указал, что министерство также обращает внимание на необходимость равномерного распределения на телевидении рекламы на государственном языке.

Помимо этого, в проекте закона дается определение понятиям «детская, религиозная и образовательная телепрограмма».

«Во-вторых, ведомство руководствовалось необходимостью упрощения деятельности отечественных СМИ. В частности, предлагается исключить меры административного взыскания в виде приостановки деятельности СМИ и конфискации тиража по таким незначительным нарушениям, как невыполнение требований о размещении выходных данных и предоставлении обязательного экземпляра», — проинформировал глава ведомства.

По его данным, в законопроекте также расширен перечень оснований, по которым СМИ освобождаются от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если они ссылаются на официальное или обязательное сообщение, а также информацию от уполномоченных лиц или структурных подразделений по взаимодействию со СМИ.

«В-третьих, МИК максимально учитывает меняющуюся среду в условиях стремительного развития интернета и новых технологий. В результате, предусмотрены нормы, позволяющие регулировать развитие интернет-вещания. Повсеместное распространение интернета диктует необходимость адаптации контента для учащихся общеобразовательных школ с введением понятия «информация, соответствующая возрасту ребенка», — отметил Д. Абаев.

Он дополнил, что норма, направленная на идентификацию пользователей с учетом мнения членов общественного совета при министерстве, была возвращена в законопроект. Причиной этому служит заметное учащение случаев сетевого негатива: личные оскорбления и размещение противоправного контента.

«В-четвертых, в рамках укрепления взаимодействия государства и СМИ предлагается расширение понятия «официальное сообщение» с включением в число авторов подобных сообщений юридических лиц, являющихся получателями бюджетных средств. Это направлено на обеспечение информационной доступности указанных организаций. Кроме того, предлагается обязать госорганы обеспечить наличие в своей структуре «уполномоченного лица» либо «уполномоченного подразделения» по взаимодействию со СМИ», — указал министр.

Кроме того, в законопроекте также более подробно регламентируется процесс предоставления информации СМИ по их устным и письменным запросам с указанием сроков, формы и порядка.

Помимо вопросов, регулирующих средства массовой информации, законопроектом предусмотрены поправки в части развития информационно-коммуникационных технологий и связи. В частности, предусмотрены нормы, направленные на повышение качества услуг связи посредством предоставления операторам сотовой связи права на совместное использование выделенных радиочастотных спектров.

Кроме того, министерство предлагает перевести процесс получения разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на уведомительный порядок.

В сфере информатизации будут усовершенствованы процессы проектирования, создания и экспертизы государственных информационных систем.

Предусматривается регламентирование порядка планирования, реализации, мониторинга и оценки проектов ГЧП в рамках сервисной модели информатизации, а также механизмы обеспечения гарантий для поставщиков путем принятия государственных обязательств.