В госорганизациях Казахстана предлагают показывать только отечественные телеканалы

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Астана. 27 июня. КазТАГ — Оксана Скибан. В госорганизациях Казахстана предлагают показывать только отечественные телеканалы.
«В то же время для публичного просмотра в государственных органах и организациях предлагается осуществлять показ исключительно отечественных телеканалов», — сказал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в ходе презентации поправок по вопросам информации и коммуникации в мажилисе во вторник.
По его словам, также в рамках дальнейшего развития отечественного теле- и радио рынка министерство планирует ввести в правовое поле вопросы распространения в стране так называемых «серых тарелок».
«Это позволит расширить отечественным телеканалам их аудиторию», — указал он.
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