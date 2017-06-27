Астана. 27 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . В госорганизациях Казахстана предлагают показывать только отечественные телеканалы.

«В то же время для публичного просмотра в государственных органах и организациях предлагается осуществлять показ исключительно отечественных телеканалов», — сказал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в ходе презентации поправок по вопросам информации и коммуникации в мажилисе во вторник.

По его словам, также в рамках дальнейшего развития отечественного теле- и радио рынка министерство планирует ввести в правовое поле вопросы распространения в стране так называемых «серых тарелок».