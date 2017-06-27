Все закупки госорганов, квазигоссектора, монополистов и недропользователей объединят на едином портале в Казахстане

Астана. 27 июня. КазТАГ – В Казахстане в единый портал будут объединены все закупки, осуществляемые государственными органами, квазигосударственным сектором, естественными монополистами и недропользователями, сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.

«В этом году мы готовим законопроект, предусматривающий объединение в единый портал всех закупок, осуществляемых госорганами, квазигосударственным сектором, естественными монополистами и недропользователями. Решение данной задачи позволит не только обеспечить прозрачность и справедливость процессов закупок, но и даст возможность бизнесу знать что, где и в каких объемах закупается», — сказал Б.Султанов на отчетной встрече перед населением во вторник.

По его словам, таким образом бизнес получит информацию, какие производства надо развивать и какие товары востребованы. Министр напомнил, что с 1 января 2016 года начали работать в новых редакциях законы «О государственных закупках» и «О государственном аудите и финансовом контроле», была запущена новая платформа веб-портала закупок. Все госзакупки и их процедуры от планирования до оплаты переведены в электронный формат.

«В итоге среднее количество участников на один конкурс увеличилось в 4 раза — с 1-2 до 4 участников, условная экономия увеличилась почти в 3 раза — с 43 млрд тенге до 127 млрд тенге», — рассказал Б. Султанов.

При этом было резко снижено количество очных проверок, но гораздо шире стал охват объектов камеральным контролем — почти 100%, отметил он.

«Благодаря камеральному контролю устранены нарушения на общую сумму 455 млрд тенге путем пересмотра и отмены итогов конкурсов. Мы предупредили нарушения почти по 40 тыс. конкурсов, то есть документация была приведена в соответствие до наступления ответственности», — подчеркнул министр финансов.