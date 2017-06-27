Создание международной криптовалюты поможет Казахстану уйти от энергетической зависимости, считают в минфине

Астана. 27 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Создание международной криптовалюты поможет Казахстану уйти от энергетической зависимости, считает министр финансов РК Бахыт Султанов.

«Вы сами видите, как небольшие колебания нефти влияют на колебания (валют – КазТАГ) соседних стран и нашей национальной валюты. Поэтому с учетом того, что мы стараемся уйти от нефтяной зависимости, конечно, это нужно (создание криптовалюты — КазТАГ)», — сказал Б. Султанов, отвечая на вопрос корреспондента КазТАГ на отчетной встрече с населением во вторник.

«Корень этого вопроса (…) — в стабильности международной финансовой системы. Начиная с 2008 года мы переживаем серию различных кризисов, в основе которых лежит несовершенство финансовой системы. На фоне этого уровень защищенности и стабильный рост криптовалюты обращают внимание все больше и больше к себе», — пояснил он.

Кроме того, обратил внимание министр, цифровизация всех отраслей «идет семимильными шагами, особенно это неизбежно для финансового сектора». Поэтому задача как раз обеспечить безопасность и стабильность всех международных валют, добавил Б.Султанов.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на закрытии Астанинского экономического форума, высказал ряд инициатив о трансформации мировой финансовой системы, которая включает введение международной платежной расчетной единицы – криптовалюты.

Глава государства считает, что «введение глобальной валюты возможно путем создания пула центральных банков, при специально созданном комитете ООН.