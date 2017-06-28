Астана. 28 июня. КазТАГ — Четыре дорожных проекта реализуют в Казахстане за счет бюджетных средств, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию (МИР).

«В настоящее время за счет бюджетных средств начата реализация 4 новых проектов: Бейнеу-Акжигит, Щучинск-Зеренда, Таскескен-Бахты, Ушарал-Достык. Ожидается подведение итогов конкурса по проекту Усть-Каменогорск – Зыряновск — Рахмановские ключи», — говорится в сообщении на сайте МИР в среду.

Как отмечается, в текущем году на реализацию проектов в рамках госпрограммы выделено Т356,2 млрд, в том числе Т143,5 млрд из национального фонда, за счет которых продолжены строительные работы на проектах Центр-Юг, Центр-Восток, Бейнеу-Актау, Актобе-Атырау, Капшагай-Талдыкорган, Астана-Петропавловск и Уральск-Каменка общей протяженностью 1,2 тыс. км.

«За счет займов международных финансовых институтов (МБРР, АБР, ЕБРР, ИБР и Эксимбанк КНР) начнется реализация 10 проектов протяженностью 2184 км: Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Курты-Бурылбайтал, Мерке-Бурылбайтал, Узынагаш-Отар, Калбатау-Майкапшагай, Юго-Западный обход города Астаны, Актобе-Кандыагаш, Кандыагаш-Макат, Атырау-Астрахань и Жетыбай-Жанаозен», — приводятся данные председателя комитета автомобильных дорог МИР РК Мереке Пшембаева.

По его словам, на сегодняшний день подписано соглашение о займе с АБР по участку автодороги Кандыагаш-Макат. Строительные работы планируется начать в июле 2017 года. По проектам Курты-Бурылбайтал, Узынагаш-Отар, Жетыбай-Жанаозен планируется подписание соглашений о займе, по завершении ратификации которых планируется подписание контрактов», — отметил М.Пшембаев.

По участкам автодорог Актобе-Кандыагаш, Атырау-Астрахань, финансируемых за счет займа Исламского банка развития, подписание соглашений планируется во II полугодии текущего года. Строительные работы планируется начать после подписания соглашений.

В целом планируется охватить строительством и реконструкцией 4,4 тыс. км и задействовать порядка 100 тыс. человек.