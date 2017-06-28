В Атырау осуждены 6 членов запрещенной организации «Таблиги Джамаат»

Атырау. 28 июня. КазТАГ – В Атырау осуждены 6 членов запрещенной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщила пресс-служба городского суда.

«Приговором суда №2 города Атырау 6 членов религиозной экстремистской организации жители Алматы, ВКО и Атырау признаны виновными по ч.1,2 статьи 405 УК РК (организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете)», — говорится в сообщении пресс-службы горсуда.

Так, самому активному члену организации назначено 3 года лишения свободы, остальным пятерым осужденным 2 года лишения свободы.

В суде подсудимые свою вину признали частично, примененная мера пресечения в виде «содержание под стражей» оставлена без изменения. Все они безработные и имеют семьи и детей.

Отмечается, что все подсудимые получили религиозное образование в учебных центрах «Таблиги Джамаат», расположенных в разных странах: в Индии, Пакистане, в Бангладеше и САЭ. А закончив обучение начали распространять идеи запрещенной экстремистской организации сначала в Алматы, затем в конце 2016 года в Мангистауской и Атырауской областях. При задержании у них были изъяты запрещенные религиозные книги на русском и кыргызском языках.