4,4 тыс. км автодорог охватят строительно-ремонтными работами в Казахстане

Астана. 29 июня. КазТАГ – В Казахстане в 2017 году строительно-ремонтными работами планируется охватить 4,4 тыс. км автомобильных дорог, сообщил директор департамента развития отраслей экономики министерства национальной экономики РК Ержан Казанбаев.

«Для реализации основных автодорожных проектов по «лучевому» принципу за два года было выделено 616 млрд тенге. За счет данных средств строительно-ремонтными работами было охвачено 2 тыс. км дорог, из которых введено в эксплуатацию более 1,3 тыс. км автодорог. В текущем году на данное направление предусмотрено 356 млрд тенге. Планируется строительно-ремонтными работами охватить 4,4 тыс. км автодорог и вести в эксплуатацию 600 км», — сказал Е. Казанбаев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, для развития логистической инфраструктуры за 2 года в рамках государственной программы из средств Национального фонда РК было выделено Т95,2 млрд. Эти средства были направлены на строительство ж/д линии Боржакты-Ерсай, Алматы-Шу, паромной переправы в порту Курык и аэропорта Астаны.

«На сегодня все эти объекты введены в эксплуатацию и дают определенный вклад в экономику страны. Так, например, по проекту строительства железнодорожной линии первых путей Алматы-Шу пропускная способность увеличилась с 17 до 47 пар поездов в сутки. До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию второй пусковой комплекс, что позволит увеличить пропускную способность до 68 пар и сократить время следования поездов в 1,5 раза», — уточнил представитель миннацэкономики РК.

В Казахстане с прошлого года запущен первый пусковой комплекс порта Курык, где уже перевалено 350 тыс. тонн грузов.