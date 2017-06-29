«Угрожает ли исламизация Казахстана светскому характеру государства?». «В Казахстане создан новый медиасоюз». «Кого в Казахстане можно считать богатым». «Азамат Мусагалиев: я казах, хоть и рожден в России»

Сетевой Казахстан. 29 июня 2017г.

CAMONITOR . COM . «Угрожает ли исламизация Казахстана светскому характеру государства?» — Исламизация населения Казахстана уже достигла такой степени, что в обществе начали поговаривать о возможном превращении нашего государства, ныне пока еще светского, в исламское. И хотя на рациональном уровне подобный сценарий кажется маловероятным, эксперты не готовы полностью отвергать его, во всяком случае, в долгосрочной перспективе.

TIME . KZ . «Депутат Аманжан ЖАМАЛОВ о проекте Налогового кодекса: Обновился лишь “фасад”» — Министерство национальной экономики сейчас разрабатывает проект нового Налогового кодекса. Глава государства в начале года дал четкое указание сделать его максимально простым. Мажилисмен, доктор экономических наук Аманжан ЖАМАЛОВ в интервью рассказал о том, что проект, к сожалению, не предусматривает существенных изменений существующей налоговой нагрузки.

Петр СВОИК – «Такая корова нужна… никому» — Ведь что с позиций чисто внешних есть идеальный Казахстан? Это территория добычи природных ресурсов на вывоз и для завоза сюда другого сырья и готовых машин для поддержания этого сырьевого вывоза, а также кое-каких продуктов и товаров для занятых в такой экономике аборигенов. И еще иностранных инвестиций и кредитов, ориентированных на вывозную модель.

«Бутерброд с чёрной икрой: фантастика или реальность?» — Урал, когда-то славившийся осетром и белугой, сейчас снабжает рыбаков лишь простой чернорыбицей — мелкой, костлявой рыбешкой, да и то в количествах значительно меньших, чем, скажем, лет 50 назад. О черной икре, которая раньше стояла в каждом уральском холодильнике, слыхом не слыхивали уже несколько десятилетий. Мы выяснили, почему исчезли осетры и можно ли вернуть Уралу былую славу.

AZATTYQ . ORG . «Свобода слова в тени премий» — Журналистам ко Дню сотрудников связи и информации в Казахстане власти вручали премии и награды, некоторых удостоили званий. Эксперты на круглом столе в Алматы говорили об ограничении свободы слова.

«Петиция с призывом дать аэропорту имя Кунаева не открывается» — После переименования воздушной гавани Астаны в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» в обществе появилась инициатива назвать аэропорт Алматы именем Динмухамеда КУНАЕВА, руководившего Казахстаном в советскую эпоху. Однако вскоре доступ к сайту с петицией об этом оказался затруднен в Казахстане. Министр информации и коммуникаций утверждает, что не в курсе инициативы и сообщений о возможной блокировке.

KAPITAL . KZ . «Изменение Генплана Алматы поможет бизнесу» — «Необходимо в Алматы планировать градостроительную политику на 20−30 лет вперед и в Генеральном плане закрепить зону особого градостроительного регулирования в пределах 80−100 км от границы города», — предлагает Бакытжан БАЗАРБЕК, юрист, международный эксперт по земельному и экологическому праву. Зачем это нужно и какие эффекты это даст городу, бизнесу, инвесторам, горожанам, эксперт рассказал еженедельнику.

«Сколько будет стоить нефть?» — Пока одни аналитики нефтяного рынка предсказывают падение стоимости черного золота до $30 за баррель в следующем году, в противовес им другие мировые эксперты говорят об уровне $60−80 — на перспективу нескольких лет. Какое из этих предположений станет реальностью?

«Что грозит авиадебоширам на борту самолета?» — В «Эйр Астане» рассказали, что в настоящее время в «сером списке» авиакомпании находится 22 пассажира, в том числе иностранцы. Также на пресс-конференции авиаперевозчик пояснил, какие штрафы грозят за курение в самолете, пользование сотовой связью не в режиме «полет» и мелкое хулиганство.

IA — CENTR . RU . «Не нужен нам берег турецкий: у казахстанцев появился «туристический патриотизм»» — Любопытно, что толчком для развития туризма в Казахстане может послужить постдевальвационное обеднение казахстанцев. Статистические данные Пограничной службы КНБ РК демонстрирует снижение потока выездного туризма – в 2016 году количество граждан Казахстан, выехавших за границу, составило 9,76 млн человек, что на 13,7% меньше, чем в предыдущем. Связано это в первую очередь с ростом расходом на зарубежный туризм.

FORBES . KZ . Арман ШАЙКЕНОВ – «Нужно ли публично обсуждать судебные постановления в РК?» — В профессиональном юридическом сообществе Казахстана разгорелась дискуссия о допустимости публичного обсуждения судебных постановлений, которые еще не вступили в законную силу. Юристы и адвокаты аргументируют: судебная система Казахстана не может быть признана полностью свободной от некомпетентности и влияния как политического, так и со стороны неправомерного коммерческого интереса. Судьи же утверждают, что громкое публичное и эмоциональное обсуждение незаконченных дел стесняет суд в отправлении его функций и подрывает доверие общества к судебной системе.

«В Казахстане создан новый медиасоюз» — В День работников связи и информации группа известных медиауправленцев и журналистов страны объявила о создании общественной организации «Медиасоюз Казахстана». 28 июня, когда журналисты отмечают свой профессиональный праздник, состоялось первое общее собрание учредителей союза. В сентябре 2017 планируется проведение первого съезда.

EXCLUSIVE . KZ . Аскар МУМИНОВ – «Почему СМИ всегда побеждают власть» — 28 июня в Казахстане традиционно отмечают день работников связи и информации. Как правило, в преддверии праздника звучат обнадеживающие слова о роли журналистике в обществе, вручаются различные награды и проводятся медиафорумы. Между тем за этим внешним фасадом благополучия скрываются серьезные проблемы казахстанской журналистики, которых с каждым годом становится все больше.

«Алихан Байменов назвал глубинные причины проблем ЕНПФ» — У двух последних руководителей Нацбанка К.КЕЛИМБЕТОВА и Д.АКИШЕВА сдали нервы. Оба отказались отвечать за азербайджанскую сделку. Но, похоже, что у них есть более фундаментальные разногласия. Кайрат Келимбетов называет «опасной» идею Акишева передать управление средствами ЕНПФ частным управляющим фондам. Бывший глава Нацбанка считает, что управлять ЕНПФ надо по модели управления Нацфондом. Но и его судьба тоже складывается довольно трагично. В этой связи мы решили обратиться к экс-министру труда и социальной защиты Алихану БАЙМЕНОВУ (2000-2001гг.), который считает, что ни одна модель не будет работать без обеспечения реальной конкуренции и прозрачности.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ, советник председателя Нацбанка РК – «Кого в Казахстане можно считать богатым» — По сути, в Казахстане есть 1-3% населения с возможностями делать накопления и крупные покупки и 97% населения, живущих в текущем режиме от "получки до получки". При этом их настоящий средний размер доходов (медиана) всего на 50% выше, чем официальный прожиточный минимум. Указанные 1-3% богатого населения Казахстана живут довольно локализовано – левобережье Астаны и элитное жильё, так что во многом просто физически не видят реальной картины по Казахстану.

365 INFO . KZ . «Парадоксы уровня жизни: в Казахстане он в разы ниже, чем в России» — Сравнение потребительской корзины Казахстана и России выявляет шокирующую разницу: у нас меньше, у нас проще, у нас беднее. И самое главное — у нас она не обновлялась 13 лет! Вопреки всем кризисам и девальвациям. С другой стороны, хоть что-то есть постоянное в этих кризисах — небольшая потребительская корзина…

«Медицинская правда: кому откажут в помощи?» — Социальное страхование ударит по бедным, считают эксперты. При этом некоторые экономисты полагают, что предпринимателям тоже придется тяжело. Представители бизнес-кругов заверяют, что справятся.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Калеева: народ объелся негативом в СМИ, это глоток помоев вместо правды» — Президент международного фонда защиты слова "Адил Соз" Тамара КАЛЕЕВА — Наш читатель ищет правды. Ему хочется разнообразной информации и поменьше смакования негатива. Наш народ этим уже объелся. После советского времени это было как глоток свободы, а сейчас это как глоток помоев.

«Азамат Мусагалиев: я казах, хоть и рожден в России» — У нас очень большая казахская община, и мои родители вместе с бабушкой и дедушкой с детства приучали нас с братом к национальным традициям. Я и казахский язык хорошо знаю и даже задавался вопросом, почему он так похож на татарский и башкирский. А вот в Казахстане, к сожалению, бываю по мере возможности: у меня довольно активный рабочий график, и порой даже выкроить время на семью бывает сложно.

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