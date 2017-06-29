Автодороги Астана-Темиртау, Алматы-Капчагай и Алматы-Хоргос станут платными в 2018 г.

Астана. 29 июня. КазТАГ – В Казахстане в 2018 году введут в эксплуатацию систему оплаты за проезд на участках автомобильных дорог Астана-Темиртау, Алматы-Капчагай и Алматы-Хоргос, сообщил заместитель председателя комитета автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию РК Амангельды Беков.

«В текущем году мы начали работы по монтажу системы сбора оплаты на трех участках – это Астана-Темиртау, Алматы-Капчагай и Алматы-Хоргос протяженностью порядка 450 км. К концу года данные системы будут работать уже в автономном режиме, и платность, скорее всего, будет введена со следующего года», — сказал А. Беков на пресс-конференции в четверг.

Согласно госпрограмме «Нурлы жол» в Казахстане предусмотрено введение системы сбора оплаты на 7 тыс. км автодорог.

«В настоящее время у нас действует единственная дорога Астана-Щучинск протяженностью 220 км, где с 2013 года введено и на сегодняшний день уже собрано порядка 4 млрд тенге, которые полностью направляются на содержание данной дороги», — отметил А.Беков.

Также в этом году разрабатывается проектно-сметная документация на введение системы платности на автомобильных дорогах общей протяженностью порядка 5 тыс. км, добавил спикер.