Массовую гибель рыбы в районе месторождения Каражанбас вызвала повышенная концентрация нефтепродуктов

Актау. 29 июня. КазТАГ — Превышение концентрации нефтепродуктов стало причиной массовой гибели рыбы в районе месторождения Каражанбас, сообщил заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области Бауыржан Амирбеков.

«На каждом из 20 километров обнаружено от 200 до 250 рыб. Сотрудники инспекции лесного хозяйства и животного мира по Мангистауской области, управления природных ресурсов и регулирования природопользования департамента экологии по Мангистауской области и инспекторы Тупкараганской районной ветеринарной станции осмотрели место гибели рыбы и отобрали пробы. В пробах воды обнаружено превышение концентрации нефтепродуктов, марганца, никеля, цинка и железа», — сказала Б.Амирбеков.

Для проведения дальнейшего расследования результаты переданы в комитет экологического регулирования и контроля министерства экономики РК и специализированную природоохранную прокуратуру Мангистауской области.