Модернизация 500 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения запланирована в Казахстане на 2017 г.

Астана. 29 июня. КазТАГ – В Казахстане в 2017 году модернизируют 500 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, сообщил директор департамента развития отраслей экономики министерства национальной экономики РК Ержан Казанбаев.

«В 2017 году дополнительно предусмотрено 53 млрд тенге, что позволит модернизировать порядка 500 км сетей», — сказал Е. Казанбаев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, в рамках модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и систем тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет реконструкции коммунального сектора планируется снизить износ сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения к 2020 году с 67% до 53%.

«Для этого планируется модернизировать порядка 6 тыс. км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. На эти цели за годы реализации госпрограммы было выделено 150 млрд тенге. Это позволило реконструировать порядка 1100 км инженерных сетей, 11 котельных и 11 насосных станций», — подытожил представитель МНЭ.

Говоря о развитии инфраструктуры в сфере образования, Е. Казанбаев сообщил, что было выделено Т77 млрд на строительство 110 объектов образования, включая 91 школу и 19 детских садов.