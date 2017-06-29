Назначены заместители акима Карагандинской области

Караганда. 29 июня. КазТАГ — Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов назначил двух новых заместителей, сообщил корреспондент агентства.

«На должность заместителя акима области, курирующего вопросы инвестиций, промышленности и развития МСБ, назначен Айдаров Алмас Айдарович», — сказал Е.Кошанов на встрече с активом.

Также заместителем акима области, курирующим вопросы развития агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и регулирования природопользования, назначен Серик Шайдаров.

А.Айдаров до назначения работал управляющим директором — членом правления АО «Национальная компания «KazakhInvest» министерства инвестиций и развития РК.