Назначены заместители акима Карагандинской области

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Караганда. 29 июня. КазТАГ — Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов назначил двух новых заместителей, сообщил корреспондент агентства.
«На должность заместителя акима области, курирующего вопросы инвестиций, промышленности и развития МСБ, назначен Айдаров Алмас Айдарович», — сказал Е.Кошанов на встрече с активом.
Также заместителем акима области, курирующим вопросы развития агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и регулирования природопользования, назначен Серик Шайдаров.
А.Айдаров до назначения работал управляющим директором — членом правления АО «Национальная компания «KazakhInvest» министерства инвестиций и развития РК.
С.Шайдаров до назначения был акимом Абайского района.
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