На Т65 млн ограбили банк в Алматы

Алматы. 29 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева . Около Т65 млн похитили грабители банка в Алматы, сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

«Около 65 миллионов тенге похитили, другие детали в интересах следствия не сообщаются», — сказала С. Азирбек в четверг.

Напомним, ограбление банка произошло в минувший вторник в ЖК «Арай», в котором находится АО ДБ «Альфа банк».

«По факту грабежа начато досудебное расследование, в ОВД Бостандыкского района создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники городского управления криминальной полиции и районного звена», — сказала С. Азирбек.