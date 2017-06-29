Более 3,5 тыс. человек в Казахстане нуждаются в трансплантации органов — минздрав

Астана. 29 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Более 3,5 тыс. человек в Казахстане нуждаются в трансплантации органов, сообщила директора департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения РК Ажар Тулегалиева.

«В Казахстане ежегодно увеличивается число операций по трансплантации донорских органов. Так, если в 2013 году было проведено всего 164 операции, то в 2016 году — 306. При этом, в казахстанском листе ожидания более 3,5 тыс. пациентов, которым нужна пересадка органов, большая часть из них- 2 700 человек — это люди, которым требуется трансплантация почки. Около 500 пациентам требуется трансплантация печени, более 150 казахстанцам требуется трансплантация сердца и единичные случаи — 4 человека, которым требуется трансплантация легких», — сказала А. Тулегалиева в четверг.

При этом она просила поддержать развитие донорства в Казахстане.

«В связи с этим, хотелось бы обратиться ко всем гражданам Казахстана с просьбой поддержать и всячески способствовать развитию донорства в стране для того, чтобы подарить надежду на жизнь людям», — добавила она.

По ее данным, за последние пять лет проведено 1057 трансплантаций органов и тканей, в том числе 44 — трансплантаций сердца, 183 — печени, 824 — почек, легких — 4, поджелудочной железы — 2.