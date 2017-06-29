В Казахстане пересмотрен срок пребывания без временной регистрации

Астана. 29 июня. КазТАГ — В Казахстане срок пребывания без временной регистрации сокращен с 3 мес. до 1 мес., следует из сообщения комитета миграционной службы МВД РК.

Как поясняется, изменения и дополнения в правила регистрации внутренних мигрантов внесены постановлением правительства РК от 12 июня 2017 года №364, разработанным в рамках закона от 22 декабря 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму».

«Постановлением конкретизирован порядок регистрации граждан по месту временного пребывания (проживания). Сокращен срок пребывания без временной регистрации — с трех до одного месяца. Таким образом, если гражданин планирует проживать, снимать жилье по месту временного пребывания (проживания) свыше месяца, для него устанавливается обязанность в течение 10 календарных дней со дня прибытия встать на учет в органах внутренних дел без снятия с регистрации по месту своего постоянного жительства», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

«Постановка на учет (регистрация) по месту временного пребывания (проживания) является временной регистрацией и осуществляется на срок от одного месяца до года. Лица, у которых исполнение служебных обязанностей, пребывание на учебе связано с длительным (более одного года) проживанием вне места жительства (при наличии подтверждающего документа), учитываются на весь срок, необходимый для исполнения обязанностей без снятия с регистрации по месту жительства», — указано в информации.

В комитете напомнили, что ряд категорий граждан не подлежат временной регистрации: это дети, не достигшие 16-летнего возраста; стационарные больные лечебных учреждений и вахтовые работники.

Постановление официально опубликовано 14 июня и вступает в действие по истечении 10 календарных дней после опубликования.

«Административные меры за нарушение миграционного законодательства, в части несоблюдения сроков внутренними мигрантами для регистрации по месту временного пребывания (проживания), будут применяться после вступления в силу указанного постановления», — предупредили в МВД.