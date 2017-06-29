В Караганде наладили производство огнеупорных материалов

Караганда. 29 июня. КазТАГ — В Караганде презентовали завод по производству огнеупорных материалов, сообщил корреспондент КазТАГ.

«Ближайший завод, который производит подобную продукцию, располагается в Европе. Мы планируем поставлять нашу продукцию по Казахстану и России. Сейчас разрабатываем проекты совместно с Рудницким предприятиям для того, чтобы увеличить казахстанское содержание», — сказал генеральный директор ТОО «Seven Refractories Asia» Максим Глазунов.

По его словам, первый такой завод был построен в Словении, его запустили в 2011 году. Строительство завода Seven Refractories Asia начали в 2015 году. В Карагандинской области его возвели из-за логистических соображений, поскольку основной сырьевой базой для всех огнеупорных производств является Китай.

«Сырье мы берем только у проверенных поставщиков из Китая и Европы, чтобы поддерживать качество выпускаемой продукции. Всего мы выпускаем более 45 наименований товара. Например, возьмем боксит. Только два завода могут его изготавливать. Один из них в Китае, второй в — Южной Америке», — пояснил М. Глазунов.

Также на предприятии будут использовать такое сырье, как белый и коричневый электрокорунд, шамот, карбид кремния, обожженный глинозем, глиноземистый цемент, добавил он.

На сегодняшний день производительность завода — 45 тыс. тонн готовой продукции в год. На новое предприятие трудоустроены 51 человек. Общая сумма частных инвестиций составила Т1,9 млрд.

Завод оснащен оборудованием производства Словении.