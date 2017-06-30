Аукцион будет основным способом предоставления права недропользования в нефтегазовой сфере РК с 2018 г.

Астана. 30 июня. КазТАГ – В Казахстане с 2018 года основным способом предоставления права недропользования в нефтегазовой сфере будет аукцион, сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

«В соответствии с новым кодексом (о недрах и недропользовании — КазТАГ) основным способом предоставления права недропользования в нефтегазовой сфере будет аукцион, останутся два вида контрактов («разведка и добыча» и «добыча»)», — указывается в информации, распространенной в пятницу.

Право недропользования будет предоставляться на основании типового контракта, который подписывается с победителем конкурса без дополнительных экспертиз и исключается рабочая программа, «дублирующая» проектный документ.

«Заключение контракта не будет зависеть от наличия проектного документа, в связи с чем значительно сокращены сроки получения контракта на недропользование, на стадии разведки будут упразднены обязанности по уплате отчислений на обучение, социально-экономическое развитие регионов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — уточняется в тексте.

Помимо этого Кодекс о недрах и недропользовании направлен на упрощение получения права недропользования, внедрение международной системы стандартов оценки запасов, стимулирование инвестиций в геологоразведку, устранение административных барьеров и имеющихся пробелов в законодательстве, влекущих риски для сторон контрактов на недропользование, урегулирование переходных положений и обеспечение реализации кодекса на подзаконном уровне.

Как поясняется, основными целями и задачами разрабатываемого нового Кодекса о недрах являются: повышение инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора Казахстана в условиях снижения мировых цен на нефть; обеспечение условий для устойчивого развития отрасли с учетом ее вклада в социально-экономическое развитие регионов и обеспечение занятости населения; сохранение адекватной степени государственного регулирования и контроля в целях обеспечения рационального использования недр, а также экологической и промышленной безопасности и др.

Напомним, парламент Казахстана планирует рассмотреть и принять новый Кодекс о недрах и недропользовании до конца 2017 года, вступление в силу этого документа ожидается уже в 2018 году.