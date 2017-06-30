Кратковременные грозовые дожди ожидаются на севере и востоке Казахстана в выходные

Астана. 30 июня. КазТАГ – Кратковременные дожди с грозами ожидаются на севере и востоке Казахстана 1-3 июля, сообщает РГП «Казгидомет».

«Атмосферные фронты, смещающиеся через территорию Казахстана, в ближайшие трое суток вызовут кратковременные дожди с грозами в отдельных районах севера, востока и северо-запада республики», — говорится в сообщении синоптиков в пятницу.

На остальной территории ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков.

Так, в Астане 1 и 3 июля переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем возможен град, ветер 9-14 м/с, температура днем +26+32 градусов. 2 июля в столице без осадков, днем температура воздуха прогреется до +31 градуса.