Парламент Казахстана уходит на каникулы

Астана. 30 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты палат парламента РК провели заключительное совместное заседание, посвященное закрытию второй сессии VI созыва.

Как отмечалось в ходе заседания, во второй сессии VI созыва было проведено 6 совместных заседаний палат парламента, 38 пленарных заседаний мажилиса и 25 пленарных заседаний сената.

За этот период на рассмотрении парламента находилось 111 законопроектов. Из них принято 84, в том числе 15 законопроектов были инициированы депутатами, 66 законов, принятых парламентом, сегодня подписаны президентом РК и вступили в законную силу.

Парламентом было ратифицировано множество международных соглашений, направленных на обеспечение внешней политики страны, развитие международных связей, регулирование деятельности между странами и по другим сферам, а на правительственных часах, круглых столах, выездных заседаниях, проведенных в парламенте, были обсуждены вопросы в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, социально-экономические вопросы, вопросы образования, культуры и молодежи.

На этом совместном заседании парламент Казахстана завершил вторую сессию. Депутаты обеих палат будут на парламентских каникулах до 1 сентября 2017 года.