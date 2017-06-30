Безопасность вредит бизнесу

Результаты ужесточения мер безопасности очевидным образом обнаруживаются в Международном центре приграничной торговли в Урумчи, где большая часть магазинов находится под замком, а меньшая часть – остаются открытой

Издание Asia Times опубликовало аналитическую статью Сью-Линь Вонг под названием «Security clampdown in China's west exacts toll on businesses» — «Ужесточение мер безопасности на западе Китая наносит ущерб бизнесу».

В предисловии к ней говорится так: «Поддержание стабильности любой ценой» негативно сказывается на экономике, поскольку в городе Урумчи торговцы, предприниматели и местные жители мало пользы видят от денежных вливаний со стороны Пекина».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Согласно официальным данным, экономика обширного региона Синьцзян, расположенного на дальнем западе Китая, развивается стремительными темпами — быстрее, чем экономика страны в целом. Этим он во многом обязан крупным инвестициям, которые Пекин вкладывает в инфраструктуру, поскольку регион – с его связями с большей частью Центральной Азии — имеет ключевое значение для инициативы китайского президента Си Цзиньпина «Новый Шелковый путь».

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Но торговцы, предприниматели и местные жители в столице Синьцзяна Урумчи, судя по результатам проведенного там опроса с привлечением порядка двадцати человек, мало пользы видят от денежных вливаний центрального правительства.

Это, говорят они, не в последнюю очередь объясняется ужесточением мер безопасности при условиях, когда китайские власти стремятся держать под контролем ситуацию, связанную с одной крупнейших внутренних угроз.

После ряда насильственных актов, осуществленных в недавнем прошлом, Пекин обвиняет сепаратистов-экстремистов, происходящих из среды мусульманско-уйгурского этнического меньшинства, в организации нападений на этническое большинство в лице ханьцев в Синьцзяне и других частях Китая.

Как следствие, повсюду в регионе установлены контрольно-пропускные пункты и проводятся строгие проверки на предмет обеспечения безопасности. Такими мерами охвачены также рестораны, отели и магазины, и они замедляют передвижение и вызывают раздражение.

Новый Шелковый путь, официально известный как проект «Пояс и Путь» или «Один пояс – Один путь» (One Belt, One Road — OBOR) является сигнатурой внешней и экономической политики Си Цзиньпина, направленной на укрепление экономических и политических связей посредством автобанов, железных дорог и других проектов, которые выводят Китай к Центральной Азии и дальше.

Результаты ужесточения мер безопасности очевидным образом обнаруживаются в Международном центре приграничной торговли в Урумчи, где большая часть магазинов находится под замком, а меньшая часть – остаются открытой.

«В прошлом году дела пошли совсем плохо. Мне было делать нечего, кроме как заниматься переучетом», — сказала Вэй Чун, продавщица обуви, окруженная горами туфлей на высоких каблуках.

По ее словам, падение продаж отчасти объясняется замедлением темпов роста экономики в ряде соседних стран, с которыми Синьцзян граничит. В частности – в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Но она также утверждает, что стремление китайских властей обеспечивать безопасность Синьцзяна любой ценой порождает трудности для бизнеса».

Негативная динамика в казахстанско-китайской торговле очевидна. Если объем товарооборота между этими двумя странами в 2012 году составил $21,6 млрд., в 2013 году – $22,8 млрд., то в дальнейшем стал наблюдаться откат от прежних достижений. Так, в 2014 году показатель двусторонней торговли снизился до $17,2 млрд. В 2015 году – до $10,6 млрд. (по данным китайской таможенной статистики – до $14,3 млрд.). Это-то, помимо прочего, и стало сказываться отрицательным образом на состоянии экономики Синьцзяно-Уйгурского автономного района (СУАР), которая за предыдущий период поднималась как на дрожжах, благодаря нарастающей активизации торговли с Казахстаном и Узбекистаном, а также с другими постсоветскими центрально-азиатскими странами.

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