Президент Казахстана подписал поправки в закон по вопросам здравоохранения

Астана. 30 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам здравоохранения, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения», направленный на совершенствование законодательства по вопросам обязательного социального медицинского страхования», — говорится в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

Как сообщалось, законопроект был разработан в целях совершенствования оказания медицинской помощи населению в условиях обязательного социального медстрахования.

Как поясняли ранее в профильном комитете мажилиса парламента, данный проект закона предусматривает ряд моментов.

«Это изменение ставок и объектов исчисления отчислений и взносов; введения новых категорий плательщиков и категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство; лекарственного обеспечения населения в системе обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», — перечислили в комитете.

Также предусмотрены организация работы Фонда социального медицинского страхования, порядка оказания медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов и членам их семей.

В ходе подготовки законопроекта были внесены уточнения. В то же время из законопроекта исключена поправка, вносимая в закон РК от 6 апреля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения», касающаяся освобождения аптек, расположенных в сельских населенных пунктах, от обязательства соблюдения требований надлежащей аптечной практики (GPP) ввиду необходимости четкого определения порядка внедрения и этапов перехода аптек на требования GPP.

В этой связи перечень законодательных актов, в которые вносятся поправки, был уменьшен на один закон. Соответственно законопроектом предусматривалось внесение изменений и дополнений в 6 кодексов и 15 законов РК.