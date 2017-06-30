В Казахстане принят новый закон «О прокуратуре»

Астана. 30 июня. КазТАГ — Главой государства подписан закон РК «О прокуратуре», направленный на определение статуса, компетенции и порядка деятельности органов прокуратуры, сообщила пресс-служба президента РК.

Как ранее сообщалось, в проекте закона определены пределы и формы высшего надзора, уточнены его основные направления, установлены границы высшего надзора за соблюдением законности в деятельности государственных органов и субъектов предпринимательства.

«Предельно четко изложены полномочия (права и обязанности) прокурора, его ответственность, обозначены задачи прокуратуры, установлены права и обязанности проверяемых субъектов, сокращены основания для назначения прокурорами проверок, а также основания обращения прокуроров с иском в суд», — указывалось в заключении профильного комитета сената.

Законом предусмотрены три формы надзора: проверка, анализ, оценка правовых актов, вступивших в законную силу. Скорректирована система правовых актов прокурора. Из актов прокурорского надзора (реагирования) исключены «предостережение» и «предписание».

«Изменено содержание разъяснения закона. Данный правовой акт будет вноситься в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях. Определены виды правовых актов, не подлежащих опротестованию, установлены основания и последствия принятия актов прокурорского надзора. Принудительное исполнение актов надзора (реагирования) будет осуществляться только в судебном порядке», — пояснялось в заключении профильного комитета.

В отдельные главы выделены функции представительства интересов государства в суде и уголовного преследования, а также иные направления деятельности прокуратуры, которые включают формирование государственной правовой статистики, ведение специальных учетов, реализация единой государственной кадровой политики в системе органов прокуратуры и пр.

Определена единая система органов прокуратуры, полномочия генерального прокурора, сфера деятельности генеральной прокуратуры, областных, районных и приравненных к ним прокуратур. Задачей принятия данного проекта закона является обеспечение реализации новой редакции статьи 83 Конституции РК, а также совершенствование деятельности прокуратуры.