В Алматы наградили лауреатов журналистской премии имени Геннадия Толмачева

Алматы. 30 июня. КазТАГ — Лауреатами премии известного казахстанского журналиста Геннадия Толмачева стали главные редакторы областных газет и бывшие главные редакторы республиканских изданий, сообщил организатор конкурса — газета «Экспресс К».

«Лауреатами премии в 2017 году стали директор-главный редактор газеты «Семей таңы – Вести Семей» Рыиза Молдашева и редактор Восточно-Казахстанской областной газеты «7 дней» Вадим Обухов», — говорится в пресс-релизе в пятницу.

При этом сообщается, что в номинации «Легенды редакторского корпуса Казахстана» лауреатами стали два бывших главных редактора республиканских изданий.

«В прошлом году жюри решило ввести новую номинацию – «Легенды редакторского корпуса Казахстана». Ныне лауреатами в этой номинации стали Мамадияр Жакып, работавший ответственным секретарем газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне «Егемен Қазақстан»), редактором Алматинской областной газеты «Жетысу», а также Григорий Дильдяев, бывший главный редактор «Казахстанской правды» и международной газеты «АЗиЯ», — указано в пресс-релизе.

Как сообщается, в конкурсе приняли участие руководители печатных изданий, которые опубликовали материалы, вызвавшие общественный резонанс.

«В этом году редакция газеты «Экспресс К» в одиннадцатый раз проводит конкурс на соискание премии имени известного журналиста и писателя Г.Толмачева для руководителей лучших казахско- и русскоязычных печатных изданий республики. Ныне жюри, возглавляемое поэтом и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым, пригласило принять участие в творческом состязании также журналистов областных, городских и районных газет, чьи материалы вызвали общественный резонанс», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что одним из основных критериев отбора был личный вклад в развитие казахстанской журналистики.

«Критерии оценки деятельности соискателей премии – это личный вклад в развитие казахстанской журналистики, материалы, получившие признание читателей», — подчеркивается в пресс-релизе.

По информации издания, за 11 лет в конкурсе приняли участие 59 руководителей республиканских, областных, городских и районных газет, из них звание лауреата премии им. Г.Толмачева получили 26 человек.

Именная премия им. Г.Толмачева была учреждена редакцией газеты «Экспресс К» в 2007 году. Инициативу газеты поддержал Союз журналистов Казахстана. Известный казахстанский журналист Г. Толмачев работал в газете «Казахстанская правда», корреспондентом «Комсомольской правды» по Казахстану, главным редактором газеты «Огни Алатау».

На страницах республиканской и союзной печати, в коллективных сборниках опубликованы его очерки, фельетоны, рассказы. В журнале «Простор» вышли повесть «Агроном из легенды», в издательстве «Жазушы» – сборник повестей «Четыре ночи тревоги». Он перевел с казахского языка книгу юмористических рассказов О. Аубакирова «Волшебник», издательство «Жалын» выпустило в свет книгу юмористических рассказов Г. Толмачева «Дело в поцелуе».