Экс-заместителя руководителя администрации президента РК Майлыбаева осудили на 5 лет

Астана. 30 июня. КазТАГ – Экс-заместителя руководителя администрации президента РК Баглана Майлыбаева осудили на 5 лет, сообщила пресс-служба столичного суда.

«Есильским районным судом №2 Астаны 13 июня рассмотрено уголовное дело в отношении Майлыбаева Баглана и Галихина Николая, поступившее с процессуальным соглашением о признании вины в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.361, ч.3 ст. 185 УК РК. Приговором суда Б.Майлыбаев признан виновным по вышеуказанным статьям и ему назначено 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда в пятницу.

Между тем, Н.Галихин осужден по ч.3 ст.185 УК РК на 4 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Также приговором суда внесено представление президенту РК о лишении осужденных всех государственных наград.

Приговор вступил в законную силу. В связи с секретностью уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Напомним, 12 января текущего года комитетом национальной безопасности Баглан Майлыбаев и сотрудник администрации президента Николай Галихин были задержаны и водворены в СИЗО по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1, 3 ст.185 (незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов) УК РК. Позже они были арестованы на 2 месяца.

Н.Галихин занимал должность заместителя заведующего отделом внутренней политики в администрации президента.

Б.Майлыбаев являлся заместителем руководителя администрации президента с 2011 года. В январе этого года указом главы государства он был освобожден от должности.