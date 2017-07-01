Более 300 авиарейсов задержаны, еще 35 отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Более 300 авиарейсов задержаны, еще 35 отменены в субботу в аэропортах Москвы из-за непогоды, сообщают СМИ со ссылкой на данные онлайн-табло столичных аэропортов.

Так, в аэропорту Домодедово задержаны 53 вылета, еще 4 ожидают позднего прибытия. В аэропорту Шереметьево задерживаются 284 рейса, 35 отменены. Еще 11 рейсов задерживаются во Внуково.

По данным метеостанции ВДНХ, к 18.00 в городе выпало 53 мм осадков или более двух третей месячной нормы, которая составляет 75 мм. Следующие 3 часа принесли еще 12 мм. Всего за день пятницы на ВДНХ выпало 65 мм осадков или 84% от месячной нормы. Сильные дожди отмечались также в Шереметьево (60 мм), Долгопрудном (58 мм) и Немчиновке (51 мм).

Вместе с тем отмечается, что за июнь в Москве выпало 180% месячной нормы осадков, что в два раза превышает норму. При это Гидрометцентр подчеркивает, что 30 июня превысило предыдущий рекорд почти в 3 раза, который в эту дату был установлен в 1923 году. Тогда 30 июня в Москве выпало 22,3 мм осадков.

Как сообщают СМИ, в результате грозы и сильного ветра в Москве и Подмосковье 30 июня погибли 2 человека, пострадали 9, из них 6 госпитализированы. Несколько районов Московской области остались без электричества.

Между тем столичное и областное управления МЧС распространили экстренное предупреждение о ливне, граде и усилении ветра в Московском регионе до 19-24 м/с. Синоптики также дают неблагоприятный прогноз на выходные.