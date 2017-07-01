Общую концепцию налогообложения в сфере электронной торговли разработают для стран ЕАЭС

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует приступить к разработке согласованной налоговой политики в сфере электронной торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба ЕЭК.

«Предполагается, что будет подготовлена общая концепция налогообложения», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По мнению члена коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова, реализация концепции должна способствовать предотвращению сокрытия и необоснованного занижения налогов. Она также позволит снизить налоговые барьеры и создать справедливые конкурентные условия для электронной торговли между странами союза.

«Динамично развивающаяся отрасль электронной торговли расширяет перечень объектов, которые подпадают под налогообложение, сборы (пошлины), пени, и требует повышения оперативности реагирования налоговых органов в целях применения мер принудительного взыскания», – считает министр ЕЭК.

«В этой связи важной задачей является усовершенствование порядка электронного взаимодействия с банками. Особенно это касается электронных денег и электронных кошельков», — уточнил он.

Комиссия в рамках мониторинга осуществляет анализ мероприятий по внедрению налогообложения электронной торговли, проводимых государствами-членами ЕАЭС. «Мы считаем, что такой анализ должен стать основой для разработки общего наднационального регулирования налогообложения электронной коммерции в ЕАЭС. Необходимо также начать работу над дополнением и изменением договора о союзе и приложения №18 к нему, которые конкретизируют регулирование цифровых налоговых правоотношений», — сообщил Т.Жаксылыков.

Налогообложение электронной торговли может вестись как в рамках косвенного, так и прямого налогообложения. На сегодняшний день гармонизация налогообложения в рамках союза касается в первую очередь косвенных налогов (НДС и акцизы) и только в небольшой степени – прямых налогов, в том числе частично налога на доходы физических лиц, поясняется в сообщении.

В концепции налогообложения электронной торговли будут представлены изменения нормативно-правовой базы ЕАЭС в сфере косвенного налогообложения. В частности, изменения затронут раздел XVII «Налоги и налогообложение» договора о ЕАЭС, где будут зафиксированы принципы налогообложения электронной торговли. В документе найдет отражение регламентация понятий, касающихся электронной коммерции в приложении №18 к договору о ЕАЭС. Речь идет о таких терминах, как «электронная торговля», «электронные/цифровые товары», «электронные/цифровые услуги», «сервер», «программное обеспечение», «электронные/цифровые платежи», «электронные денежные средства», и другой терминологии, использующейся для налогообложения цифровых товаров и услуг на пространстве ЕАЭС.

В документе также будет отмечена необходимость создания наднационального механизма по взиманию НДС при оказании иностранными организациями услуг через сеть интернет физическим лицам в странах ЕАЭС. Предполагается, в том числе, определить единый перечень таких услуг, места их оказания, порядок уплаты НДС и подтверждения нулевой ставки НДС и т.п. В концепции будет рассмотрена возможность создания наднационального механизма по взиманию НДС при продаже товаров через сеть интернет физическим лицам, проработаны технические вопросы по подготовке механизма налогового администрирования при взимании налогов с операций, осуществляемых в цифровой форме, и др.

Развитие электронных сервисов позволит совершенствовать контроль со стороны налоговых органов. Это приведет к выявлению и пресечению деятельности лжепредпринимателей, незарегистрированных бизнес-операций, а также нелегального оборота подакцизной продукции и «серого» импорта, а значит, – к сокращению объемов теневой экономики, считает Т.Жаксылыков.