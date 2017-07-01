Нацбанк Казахстана анализирует целесообразность и перспективность внедрения криптовалюты

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Национальный банк Казахстана анализирует развитие рынка криптовалют и прорабатывает сценарий действий по отношению к ним, включая перспективность внедрения цифровой валюты в стране, сообщила пресс-служба Нацбанка РК.

«Национальный банк Казахстана со своей стороны проводит анализ развития рынка криптовалют и отношения мирового сообщества к данному виду валют, в том числе зарубежных центральных банков, прорабатывает сценарии действий по отношению к криптовалютам, включая целесообразность и перспективность разработки цифровой валюты», — говорится в ответе на запрос КазТАГ, полученном в субботу.

При этом отмечается, что «тенденция развития криптовалют и технологии распределенной базы данных находятся под пристальным вниманием центральных банков всех государств, которые тем самым признают значимость и революционность данной разработки».

Также Нацбанк считает, что в связи с растущим интересом к цифровым валютам как по миру, так и в Казахстане, «вероятно в будущем их широкое распространение на мировом финансовом рынке». Однако подчеркивает, что «вопрос создания международной криптовалюты требует взаимодействия финансовых систем ряда стран».

«В настоящее время отсутствуют единые международные стандарты в определении и регулировании криптовалют», — поясняет Нацбанк РК.

По его данным, в настоящее время в мире существуют разные позиции по определению криптовалюты в качестве «товара», «финансового инструмента или валютной ценности», «денежного суррогата».

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на закрытии Астанинского экономического форума, высказал ряд инициатив о трансформации мировой финансовой системы, которая включает введение международной платежной расчетной единицы — криптовалюты. Глава государства считает, что «введение глобальной валюты возможно путем создания пула центральных банков, при специально созданном комитете ООН».

Министр финансов РК Бахыт Султанов отметил, что создание международной криптовалюты поможет Казахстану уйти от энергетической зависимости.

Вместе с тем первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов указал на то, что создание криптовалюты на глобальном уровне, с ее поддержкой центробанками, снизит издержки государств и защитит мир от мошенничества. Однако в настоящее время, по его мнению, у всех существующих криптовалют есть два главных недостатка – они не обеспечены активами и сегодня криптовалюту используют для спекуляций. В то же время он отметил, что если глобальная криптовалюта будет опираться на центробанки, то это позволит устранить эти недостатки.