Среднедушевые реальные денежные доходы казахстанцев в I квартале 2017 г. уменьшились на 0,3%

Астана. 1 июля. КазТАГ – Среднедушевые денежные доходы населения Казахстана в январе-марте 2017 года составили Т75 291, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2016 года в номинальном выражении на 7,5%; при росте цен на потребительские товары и услуги в отчетном периоде на 7,8% реальные денежные доходы уменьшились на 0,3%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, наибольший размер среднедушевого номинального денежного дохода населения в I квартале этого года отмечен в Атырауской области, где данный показатель превысил среднереспубликанский уровень в 1,8 раза.

Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области, там величина доходов населения составляет 55-62% от республиканского уровня.

Соотношение между максимальным и минимальным значениями среднедушевого номинального денежного дохода населения по регионам в отчетном периоде составило 3,3 раза (в I квартале 2016 года – 3,4 раза).