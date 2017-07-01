Во Франции обнаружен очаг опасного вируса птичьего гриппа

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Очаг распространения высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N3 обнаружен в северной части Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия страны.

Как уточняется, эксперты обнаружили вирус в пятницу на одном из птичьих дворов коммуны Брийон (департамент Нор).

«Вирус является высокопатогенным», — подчеркивает ведомство.

По его данным, в коммуне «вокруг очага вируса создана закрытая зона радиусом 3 км и зона наблюдения радиусом 10 км».

«Перевозка и другое перемещение домашней птицы в этих зонах категорически запрещены, усилены меры биобезопасности», — сообщает минсельхоз.

В профилактических целях в зоне обнаружения заболевания было забито 230 птиц. По сведениям экспертов ведомства, высокая смертность кур наблюдается в данном хозяйстве с 21 июня.

Вместе с тем РБК сообщает, что в зоне заражения объявлен карантин, для борьбы с распространением заболевания власти установили защитные кордоны на расстоянии 3 и 10 км от очага заражения.

Французский очаг вируса H5N3 находится всего в 15 км от того очага птичьего гриппа, который был обнаружен на территории Бельгии в районе городе Турне 23 июня. По мнению французских экспертов, вирус был перенесен на территорию Франции с закупленными в бельгийском Турне птенцами кур и с голубями. Как подчеркивает французское министерство, с начала июня этого года в Бельгии были выявлены 11 очагов птичьего гриппа в малых хозяйствах. В Люксембурге за это время были обнаружены еще 4 очага.