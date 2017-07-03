Иран потратит $300 млн на развитие ракетной программы

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Алматы. 3 июля. КазТАГ – Председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил о планах Тегерана потратить порядка $300 млн на укрепление ракетной программы, сообщает Trend.

«Порядка $300 млн были выделены на развитие ракетной программы, в то время как такая же сумма направлена спецподразделению корпуса стражей исламской республики «Кодс», при отсутствии которых террористы уже правили бы в Дамаске и Багдаде», — сказал А.Боруджерди.

Он отметил, что целью такого шага стало противодействие Тегерана Вашингтону, который поддерживает террористические группировки.

«Учитывая то, что американцы и их союзники в регионе поддерживают такие группировки, как «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра», становится очевидно, что наши враги хотят вновь оказать на нас давление», — считает А.Боруджерди.

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