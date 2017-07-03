Россия, Турция и Иран проведут в Астане заседание рабочей группы перед встречей по Сирии

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Представители России, Турции и Ирана, являющихся гарантами перемирия в Сирии, проведут в понедельник в Астане заседание рабочей группы перед стартующей 4 июля в столице Казахстана международной встречей по ситуации в арабской республике, сообщает ТАСС.

«Главная тема – дальнейшее согласование параметров четырех зон деэскалации на сирийской территории, о создании которых участники договорились на конференции 4 мая», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 6 мая, согласно соответствующему меморандуму, подобные зоны формируются в четырех районах. На их границах установят зоны безопасности с контрольными пунктами для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и своеобразными пунктами мониторинга за режимом прекращения огня. В зонах деэскалации для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации. Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период.

Между тем, по словам спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД Михаила Богданова, Москва рассчитывает на принятие по итогам переговоров 4-5 июля по Сирии в Астане целого пакета документов по зонам деэскалации.

«Продолжается кропотливая работа. Рассчитываем на принятие документов, их будет несколько, целый пакет, по поводу зон деэскалации. Мы являемся гарантами, мы подписали меморандум 4 мая, поэтому в принципиальном плане все согласовано. Есть много нюансов, они довольно важные для участников контактов», — сказал он.

Как заявил 30 июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в Астане будет рассматриваться создание Сирийского комитета национального примирения.Кроме того, стороны обсудят обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа и восстановление объектов инфраструктуры Сирии.

«Стороны планируют выработать совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список международного культурного наследия ЮНЕСКО», — говорится в сообщении МИД Казахстана.

Гаранты перемирия также намерены принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных лиц.

Одним из главных вопросов станет и борьба с терроризмом.

Помимо представителей стран-гарантов, во встрече 4-5 июля примут участие спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, советник главы МИД Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

Делегация правительства Сирии будет представлена постпредом страны при ООН Башаром Джаафари. Накануне встречи в СМИ появились сообщения, что сирийская вооруженная оппозиция не прибудет в Астану. Однако ее представитель Яхья аль-Ариди опроверг в беседе с ТАСС эту информацию. Состав делегации оппонентов Дамаска еще уточняется.