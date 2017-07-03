Лес вокруг Астаны будет памятником нашему поколению – Назарбаев

Астана. 3 июля. КазТАГ – Нургуль Жигер. Президент РК Нурсултан Назарбаев осмотрел посадки восточной части «зеленого пояса» Астаны, передает корреспондент агентства.
«Сколько будут жить здесь люди, столько этот лес будет стоять. Это будет памятником нашему поколению», — сказал Н. Назарбаев при осмотре посадок «лесного пояса» Астаны в понедельник.
Президент отметил, что посадка леса вокруг города ведется с 1997 года, вначале высаживались «кулисы» из разных деревьев, адаптированных к местным климатическим условиям, теперь проводится работа по заполнению лесопосадок, внутри «кулис» высаживаются ценные породы деревьев, в том числе сосны, ели и березы.
Также глава государства принял участие в уже традиционном выпуске фазанов в «зеленом поясе» Астаны. В этом году впервые в лес выпущены выведенные в специальном питомнике косули.
Общая площадь «зеленого пояса» – 14 827 га, из них 11 502 га заняты лесонасаждениями, на них растут 9,6 млн деревьев и около 1,8 млн кустарников.
За шесть лет (2012-2017 гг.) в межкулисных пространствах высажено более 2,1 млн штук сеянцев деревьев, из которых 51% – хвойные породы (ель, сосна и лиственница), 49% – лиственные (дуб, вяз и лох серебристый).
Также за 6 лет выведено из яиц путем инкубации 8083 птицы, из них 7683 выпущены на волю в «зеленом поясе».comments powered by HyperComments