Лес вокруг Астаны будет памятником нашему поколению – Назарбаев

Астана. 3 июля. КазТАГ – Нургуль Жигер . Президент РК Нурсултан Назарбаев осмотрел посадки восточной части «зеленого пояса» Астаны, передает корреспондент агентства.

«Сколько будут жить здесь люди, столько этот лес будет стоять. Это будет памятником нашему поколению», — сказал Н. Назарбаев при осмотре посадок «лесного пояса» Астаны в понедельник.

Президент отметил, что посадка леса вокруг города ведется с 1997 года, вначале высаживались «кулисы» из разных деревьев, адаптированных к местным климатическим условиям, теперь проводится работа по заполнению лесопосадок, внутри «кулис» высаживаются ценные породы деревьев, в том числе сосны, ели и березы.

Также глава государства принял участие в уже традиционном выпуске фазанов в «зеленом поясе» Астаны. В этом году впервые в лес выпущены выведенные в специальном питомнике косули.

Общая площадь «зеленого пояса» – 14 827 га, из них 11 502 га заняты лесонасаждениями, на них растут 9,6 млн деревьев и около 1,8 млн кустарников.

За шесть лет (2012-2017 гг.) в межкулисных пространствах высажено более 2,1 млн штук сеянцев деревьев, из которых 51% – хвойные породы (ель, сосна и лиственница), 49% – лиственные (дуб, вяз и лох серебристый).