Привлекать должников по алиментам к оплачиваемым общественным работам предлагает омбудсмен РК

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Уполномоченный по правам человека в РК (омбудсмен)

Аскар Шакиров направил в адрес генерального прокурора РК Жакипа Асанова обращение, в котором представил ряд предложений по совершенствованию механизмов взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК.

Как указывается, анализ поступающих в национальное правозащитное учреждение обращений «свидетельствует об устойчивой тенденции неисполнения судебных актов о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей и необходимости незамедлительных действий, в том числе надзорного характера».

« Данная проблема обусловлена, прежде всего, несоблюдением судебными исполнителями сроков исполнения документов, частой их утерей, непринятием к должникам исчерпывающих законодательных мер принудительного взыскания, волокитой при рассмотрении правоохранительными органами уголовных дел по фактам злостного уклонения должников от выплаты алиментов. Имеются случаи неуплаты алиментов с 2000 года по сегодняшний день», — поясняется в обращении.

Кроме того, отмечается, что в большинстве случаев заявители по причине халатности государственных служащих лишены возможности взыскать сумму задолженности за весь период установления алиментных обязательств. Так, с момента возбуждения восстановленного исполнительного производства взыскание алиментов осуществляется только в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего его предъявлению.

Для устранения данной коллизии омбудсмен предложил внести изменения в Кодекс РК «О браке и семье», в частности, установить срок взыскания алиментов на основании исполнительного документа за весь период с момента определения судом обязанности должника по выплате алиментов. В целях же повышения ответственности судебных исполнителей и исключения неоднозначных спорных ситуаций между сторонами исполнительного производства предлагается в Гражданском процессуальном кодексе определить направление судебного приказа судьей непосредственно в соответствующий орган юстиции по месту жительства должника, а не самому взыскателю, как это предусмотрено в действующем законодательстве, а в законе РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» предусмотреть возврат исполнительного документа по алиментным производствам не взыскателю, а суду, вынесшему судебный акт.

Омбудсмен также предлагает отнести все гражданские дела, касающиеся взыскания алиментов, к подсудности ювенальных судов. В настоящее время в соответствии они рассматриваются в судах общей юрисдикции в порядке приказного производства. Однако по мнению национального правозащитного учреждения, алиментные дела требуют особого подхода при их рассмотрении, так как затрагивают права несовершеннолетних.

Кроме того, омбудсмен в обращении указывает на недостаточную работу в рамках досудебного расследования в отношении должников. Как отмечается, одной из основных причин прекращения уголовных дел в отношении злостных неплательщиков алиментов остается отсутствие у должника реальной возможности исполнить судебный акт, и данный факт, согласно нормативному постановлению Верховного суда «Об ответственности за неисполнение судебных актов», исключает возможность привлечения лица к уголовной ответственности.

«Омбудсмен обращает внимание на то, что с одной стороны, уголовным законодательством установлена ответственность за неуплату алиментов, с другой стороны вышеназванное нормативное постановление Верховного суда предусматривает освобождение должника от такой ответственности», — поясняется в сообщении.

По мнению уполномоченного по правам человека, привлечение к уголовной ответственности в виде ограничения или лишения свободы должника за злостное уклонение от уплаты алиментов не в полной мере решает проблему взыскания алиментов.