В Казахстане общий объем депозитов в нацвалюте на начало июня вырос до 51,8%

Алматы. 3 июля. КазТАГ – В Казахстане на конец мая 2017 года общий объем депозитов в национальной валюте составил 51,8% всей суммы вкладов, в иностранной валюте – 48,2%, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

Согласно представленным данным, объем депозитов в инвалюте сократился с начала года на 13,7%, или на Т1358,1 млрд. Физический отток валютных вкладов составил $2348,6 млн или 7,9%. За тот же период объем депозитов в нацвалюте вырос на 11,8%, или на Т969 млрд.

В частности, объем валютных вкладов юридических лиц без учета изменений обменного курса сократился с начала года на 7,7% ($1159,3 млн) на фоне увеличения вкладов в тенге на 10,4%, что привело к снижению доли депозитов в инвалюте юрлиц до 43,1% в мае 2017 года. Уровень долларизации депозитов физических лиц составил 55,1% – в результате снижения вкладов физлиц в инвалюте на 8,2% ($1189,2 млн) и увеличения тенговых вкладов на 14,3% с начала этого года.

По состоянию на конец мая этого года объем депозитов составил Т17 707,3 млрд, сократившись с начала года на 2,2%, а по отношению к соответствующему периоду 2016 года – увеличился на 7,3%. Сокращение депозитов объясняется в большей степени переоценкой валютных депозитов в результате укрепления нацвалюты – на 6,3% с начала года, уточняется в тексте.

На конец мая средневзвешенная ставка вознаграждения по привлеченным депозитам в нацвалюте снизилась до 9% – с 10,6% в декабре 2016 года. Это обусловлено снижением ставок по срочным тенговым депозитам юрлиц с 10,5% до 8,7%. Ставка по срочным тенговым депозитам физлиц остается относительно стабильной – в пределах 12,1-12,5% в течение этого года. По депозитам в инвалюте ставка колеблется в интервале 1,8-2%.